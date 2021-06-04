美女學霸成新能源權威　30年歲晉身科協常（多圖,有片）

▲ 美女學霸成新能源權威 30年歲晉身科協常

內地「九十後」女科學家、現30年歲的劉明偵日前在中國科學技術協會的大會中當選常委，躋身國家級科學組織的決策層。她原來來頭不小，自小便是高才生，早年赴笈英國畢業於名校，又曾被科學期刊《自然（Nature）》主編稱讚；她其後放棄百萬英鎊年薪回中國，出任一間大學的副院長。

劉明偵上月30日在北京舉行的中國科協第十屆全國委員會會議上，獲選為常委之一，之後便引來各方對這個年紀輕輕的「美女」科學家起底。

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公開資料顯示，劉明偵在重慶出生，小學時已是高才生之後考上當地名校重慶一中。18歲高中三年級時，她沒有參與國家高考，而是尋找英國留學的機會；儘管她沒考上第一志願劍橋大學（University of Cambridge），但考進的英國布里斯托大學（University of Bristol）攻讀電子電器工程，這也是一所著名的院校。

赴笈英國 23歲已在《自然》發表論文

劉明偵在2011年以全系第一名成績畢業，獲得一等學士學位，之後她考入劍橋大學工業系統製造及管理工程系攻讀碩士，其後到牛津大學攻讀博士，至2015年獲得博士學位。

中國婦女報曾報道，時年23歲的劉明偵成為《自然》雜誌創刊以來，以第一作者身份發表論文的最年輕女學者。

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劉明偵的論文獲當時《自然》的主編讚揚，稱其論文「引領風騷」。

而當年她在牛津大學取得博士學位後，導師希望她繼續留在大學的光伏研究中心工作，並且開出百萬英鎊年薪的優厚條件，但她還是決定回到中國。

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劉明偵2015年回國在電子科技大學任職，高效地組建了自己的團隊，並且依託於「電子薄膜與集成器件國家重點實驗室」、「微電子與固體電子學」國家重點學科、及「國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心」等平台，努力推動新型太陽能電池及相應新材料在其他光學器件的應用，促進產業化生產，並且積極地突破國內當前傳統太陽能產業困境。

放棄百萬英鎊年薪 決意回中國工作

「一般新材料的研究期只有3至5年，為了搶時間，我每天的工作就是做實驗，鑽在實驗室里十幾個小時」，劉明偵曾說，「到2013年4月底終於實驗成功了」。

2015年10月10日，劉明偵正式成為電子科技大學「百人計劃」入選者，與該校簽訂協議到微固學院工作。2016年3月，她憑藉自己所取得的成果，入選了第十二批國家「千人計劃青年項目」。

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在保持高水平科研產出的同時，年僅28歲的劉明偵已經成為學院副院長，領先同齡人一大截，也是該學院最年輕的副院長。

在別人眼中，劉明偵顯然是成功典範，30歲可以成為中國科技團體中的常委，但她曾表示，當初出國留學曾遇到不少困難：「第一次上課，老師就發了一個電路板，我從未見過，同學們都會操作，我連開關都找不到，當時心裏很沒底……最初幾個月，課堂錄音要反覆聽兩三遍，才能完全吸收。」

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責任編輯：鄧國強

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