科興疫苗緊急使用年齡範圍擴大獲批 3歲以上可接種

繼世衛組織將科興新冠疫苗列入緊急使用清單後，科興控股生物技術有限公司的董事長尹衛東表示，中國已批准科興疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。不過，疫苗何時在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

科興疫苗證實對老年人安全有效

據央視新聞，尹衛東稱，科興中維的未成年人人群的臨床研究已完成一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲-17歲）接種疫苗之後安全性良好，和18歲的成人組一樣安全，抗體水平也和成年人一樣。現在中國已批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

至於老年人方面，尹衛東稱，目前在智利、巴西取得的數據，其實主要構成是老年人的，已經充分地表明老年人接種疫苗之後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好的。

尹衛東還表示，在設計疫苗產能時，已考慮到中國的需要和全球需要，目前科興中維的設計產能是年產20億。但是根據今年上半年的情況看，產能已經超過了設計產能，現在已經向全球提供了超過6億多劑的疫苗。他認為，中國大規模接種疫苗，預計6月底將超過10億劑次。

科興滅活疫苗CoronaVac（克爾來福）1日獲得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，是第2個獲世衛批准的中國疫苗。中國當前的COVID-19疫苗接種年齡為18歲以上。

【台灣疫情】本土病例增472宗 累計確診數破萬

國台辦回應日本捐疫苗：台灣民眾都明白 只有大陸疫苗才有效（第三版）

【廣州疫情】廣州本土個案腰斬逾半至9宗 番禺食肆禁堂食14天（第三版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道