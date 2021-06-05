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大S徐熙媛與汪小菲10年情斷要離婚？經紀人：一時氣話（組圖）

社會熱點 12:10 2021/06/05

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大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，今日有消息指大S證實兩人正在辦離婚。汪小菲據報對此事並不知情。經紀人受訪對此表示，只是夫妻倆吵架，一時氣話，「沒什麼事。」微博網民表示，他們看起來感情很好，對離婚消息難以置信。

據台媒報道，大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，即使屢傳出情變、離婚的消息，兩人都予以否認，但今（5）日大S透露正在辦離婚手續，這段婚姻關係已經準備好要結束了。內媒新浪財經引述汪小菲稱，「我不知情」。

而經紀人受訪對此表示，只是夫妻倆吵架，一時氣話，「沒什麼事。」

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另外，汪小菲5日凌晨在微博發文，對家人在台北無法接種新冠肺炎疫苗而表示不滿，

「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距。我們現在公司欣欣向榮，而台灣一片慘淡。」

今日午間，汪小菲再度在微博發文指，

「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。 ​」

大S與汪小菲於2010年底訂婚，同年11月16日在北京市朝陽區民政局註冊登記結婚。2011年3月22日在海南三亞舉行婚禮。長女2014年在台北誕生。長子2016年出生。二人曾在真人show中大秀恩愛，在大陸擁有不少「cp粉」。

責任編輯：尹航

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