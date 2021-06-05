廣州增9本土確診 南沙開展全員檢測並封城

內地昨日（4日）新增11宗本土新冠肺炎確診個案，均在廣東，其中9例在廣州，2例在佛山。廣州南沙今起開展全區全員核酸檢測，全區所有社會餐飲服務單位暫停堂食。今日14時起，全區城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開，高快速路、高鐵、碼頭等全部離南沙通道暫時關閉。

南沙今起開展全區全員核酸檢測

據廣東省衛健委公布，6月4日0-24時，全省新增8例本土確診病例，廣州報告6例，佛山報告2例；另有本土無徵狀感染者轉確診病例3例，廣州報告。新增3例本土無徵狀感染者，廣州報告2例，佛山報告1例。

廣州南沙今起開展全區全員核酸檢測，全區所有社會餐飲服務單位暫停堂食。為配合全員核酸檢測工作，自2021年6月5日14時起，全區城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開，高快速路、高鐵、碼頭等全部離南沙通道暫時關閉，恢復時間另行通告。

稍早前，在此前部分重點區域進行核酸檢測的基礎上，番禺區、白雲區、黃埔區、天河區也宣布全員核酸檢測。截至4日，廣州11個區中已有超過一半的區已完成或正在進行核酸檢測。

疫下特殊高考 一考生將在醫院做題

另外，內地高考下周一舉行，正在抗疫的廣州今年有54900人參加高考，所有應考考生和考務人員將在今天內全部完成第2輪核酸檢測。七千多名考務人員100%接種疫苗，所有考點100%完成環境樣本核酸檢測。教育部門對54900名考生的精準信息，包括考生住址、健康狀況、往返考點交通方式等，實行動態管理，確保全覆蓋、不漏一人。

廣州市教育局負責人還透露，一名無徵狀感染考生將在醫院單獨參加高考。該考生正在廣州市第八人民醫院住院治療。

廣州市教育局在該院選用獨立、隔離病房，定制專用考場，考場內一人一桌一椅，實時錄音錄像。廣州市招考辦、市八醫院分別選派2名視頻監考員和2名醫護人員完成監考工作。並嚴格考務全流程管理，考試結束後，先由醫院專業醫護人員對試卷和答題卡進行消毒處理，再將試卷和答題卡裝入試卷袋並密封後交監考員回卷。目前，已完成所有考前準備工作，該考生也接受了專業醫生的第一次健康狀況評估，可以參加考試。

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責任編輯：尹航

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