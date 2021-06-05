【台灣疫情】台灣增511本土確診 38染疫病逝創單日新高

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，今日新增511例確診病例，其中476例本土、35例校正回歸，另新增38例死亡個案，創單日新高。此外，鴻海創辦人郭台銘買疫苗有進展，疫情指揮中心擬核准緊急授權。

疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中公布，今日共新增511例確診病例，包括476例本土病例、35例校正回歸。綜觀各縣市分布狀況，仍以新北市確診個案最多、多達229例，台北市144例，比較特別的是苗栗縣新增66例，另外桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例，南投縣、高雄市、嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

陳時中指出，今天主要增加案例當中，以苗栗移工、工廠相關群聚案增加較多病例，考量校正回歸個案愈來愈少，6月7日起不再公布校正回歸。

另外在疫苗方面，台灣昨日接收日本無償提供的124萬劑AZ疫苗後，鴻海創辦人郭台銘買疫苗亦有進展。陳時中今日表示，經與鴻海聯繫，有些困難會持續討論解方，預計下週會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。

郭台銘喊買500萬劑BNT疫苗並遞交文件，但不僅還沒有原廠授權書，疫苗是否取得衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）也是一大問題。

截至目前，台灣累計10,956例確診，其中9,758例屬本土病例。確診個案中225例死亡。

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責任編輯：尹航

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