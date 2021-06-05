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高福：疫苗50%以上保護率已很好 現在卡腦子問題大於卡脖子

社會熱點 16:50 2021/06/05

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全球新冠疫情形勢仍不明朗，疫苗接種成外界關注重點。中國疾病預防控制中心主任高福表示，現在是卡腦子的問題大於卡脖子的問題，疫苗有50%以上的保護率已經很好了。

高福：全球疫苗研發進入「卡腦子」階段

科興「克爾來福」滅活新冠疫苗本月1日正式通過世衛組織（WHO）緊急使用認證，數據顯示，該疫苗對預防出現新冠徵狀的有效率為51%，對預防新冠重症和入院治療的有效率達100%。上月，國藥滅活疫苗獲得世衛認證，專家組認為其預防重症和住院的有效率可達79%。

高福周五（4日）在浦江創新論壇全球健康與發展論壇中表示，目前疫苗類型基本分為7種，全球新冠疫苗的研發中，21款疫苗正在進行或已經完成臨床三期，根據WHO要求，疫苗要不低於70%的保護效力，至少具有50%的估計值。

高福表示，50%的保護率已經很好了，目前全球疫苗研發已經進入了「卡腦子」的階段。

他還介紹，儘管病毒一直在變異，但是疫苗依舊能夠提供最基本的保護，可以實現防重症防死亡。目前國內有5款疫苗正在使用或緊急使用中，中國正穩步推進各類人群接種，中國接種策略目前面臨的挑戰是：需要獲得更多疫苗特性證據；加快對60歲及以上及慢性病人群的保護效力；在後疫苗時代疫情防控挑戰中關注對通用冠狀病毒疫苗（能夠同時保護新冠病毒原型毒及其關切突變株的疫苗）的研究。

科興疫苗緊急使用年齡範圍擴大獲批 3歲以上可接種

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另外，科興疫苗已獲得批准，緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，並且在智利、巴西取得的數據證實老年人接種疫苗之後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好的。

截至6月4日，內地累計報告接種新冠疫苗74448.3萬劑次。中國已向全球供應疫苗超過3.5億劑，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，還同多個發展中國家開展合作生產。

責任編輯：尹航

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