美國3參議員明日訪台 討論美台關係和區域安全

兩岸局勢隨疫苗問題繼續升溫之際，美國在台協會（AIT）周六（5日）宣布，3位聯邦參議員將於明日訪台，此行是他們在印太地區訪問的其中一環，將與台灣高層就美台關係、區域安全、及其他共同利益等重要議題交換意見。

訪台的3位參議員分別是譚美·達克沃絲 (Ladda Tammy Duckworth)，以及分別是參議院軍事委員會成員和參議院外交委員會成員的丹尼爾‧蘇利文 (Daniel Scott Sullivan)、克里斯多福‧昆斯(Christopher Andrew Coons)。

AIT表示，3位參議員此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環，此國會跨黨派訪問團將與台灣高層就美台關係、區域安全、及其他共同利益等重要議題交換意見。

今年4月，美國前參議員多德（Chris Dodd）率團訪問台灣，是拜登上任後訪台首發團。當時國台辦敦促美方分清是非，不要向「台獨」發錯誤訊號，外交部則稱已就此向美方提出嚴正交涉。

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責任編輯：尹航

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