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安徽安慶鬧市男子隨機殺人 至少5死15傷

社會熱點 22:29 2021/06/05

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安徽安慶鬧市男子隨機殺人 至少5死15傷

安徽省安慶市鬧市今天（5日）下午發生隨機殺人事件，一名男子持刀在步行街見人就捅，多人遇刺後倒地。疑兇隨後被警方當場逮捕，但已造成至少5人死亡，1 5人受傷。

安慶市公安局迎江分局通報，今天下午4時27分，警方獲報，一名男子在迎江區人民路商業步行街持刀傷人。警方迅速出動處置，現場制服逮捕一名嫌犯，並將受傷民眾送往醫院救治。目前，案件造成5人死亡，15人受傷。傷者救治、案件偵辦正在進行中。

網絡傳流影片和照片顯示，案發現場是熱鬧的商業步行街，傷者分佈的範圍很廣，有駕駛電單車女子在馬路遇襲倒地，也有清潔女工被斬、男子店門前中刀，血流地上。

疑兇男子當場被捕

而頭戴白巾的男性疑兇被警員按壓在地，再被押上警車。

    點擊圖片放大
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事件在微博上引起熱議，有網友表示，這是近一個月第三起了，「大連一起，南京一起，還有今天這個，建議這種人通通死刑，別禍害別人。」

遼寧大連上月22日發生汽車蓄意輾人，一輛私家車高速駛向斑馬線，撞到多名過路行人，多人被撞飛至半空。事故造成5人死亡，5人受傷。涉事司機事發後逃逸，之後被警方拘捕。 據通報，犯罪嫌疑人劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。  

責任編輯：鄧國強

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