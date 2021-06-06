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安徽鬧市隨機殺人案增6死14傷 疑兇稱家庭不順行兇洩憤（第二版）

社會熱點 19:40 2021/06/06

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安徽安慶鬧市男子隨機殺人

安徽省安慶市鬧市周六（5日）下午發生隨機殺人事件，一名男子持刀在步行街見人就捅，多人遇刺後倒地。當地政府最新公布，案中死亡人數增至6名，14人受傷留院、當中1人傷勢危重。而當場被逮捕的疑兇向警方供稱，因家庭不順悲觀厭世而洩憤行兇。

（19:30 新增疑兇行兇動機）

行兇的25歲姓吳男子當場被警方制服，經調查後證實是當地人，無業，因家庭不順悲觀厭世而洩憤行兇。

事後由於當地血液庫存緊張，紅十字中心捐血站周六晚緊急呼籲市民捐血，多個指定捐血站隨即排起長長人龍，短短3個半小時就有近500人捐血。

疑兇男子當場被捕

事件發生在周六下午4時27分，警方獲報，一名男子在迎江區人民路商業步行街持刀傷人。警方迅速出動處置，現場制服逮捕一名嫌犯，並將受傷民眾送往醫院救治。而截周日，案中死亡人數增至6名，14人受傷留院、當中1人傷勢危重。

網絡傳流影片和照片顯示，案發現場是熱鬧的商業步行街，傷者分佈的範圍很廣，有駕駛電單車女子在馬路遇襲倒地，也有清潔女工被斬、男子店門前中刀，血流地上。

而頭戴白巾的男性疑兇被警員按壓在地，再被押上警車。

    點擊圖片放大
    +2

事件在微博上引起熱議，有網友表示，這是近一個月第三起了，「大連一起，南京一起，還有今天這個，建議這種人通通死刑，別禍害別人。」

遼寧大連上月22日發生汽車蓄意輾人，一輛私家車高速駛向斑馬線，撞到多名過路行人，多人被撞飛至半空。事故造成5人死亡，5人受傷。涉事司機事發後逃逸，之後被警方拘捕。 據通報，犯罪嫌疑人劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。  

責任編輯：鄧國強

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