美3議員乘軍機閃電訪台 前所未有舉動碰大陸底線（多圖，有片）

▲ 美3議員乘軍機閃電訪台 前所未有舉動碰大陸底線

中美關係恐再掀風浪！美國3名聯邦參議在毫無先兆下，周日（6日）早上突然乘美軍C-17運輸機飛抵台北，展開約3小時的閃電訪台，過程中不僅會晤台灣的蔡英文總統，為宣布美方將向台灣捐贈75萬劑新冠肺炎疫苗。中方一直強調台灣問題是大陸不可碰的紅線，美方今次舉動勢必引起中方強烈不滿。

大陸官方尚未回應美方今次被指觸碰大陸底線的動作，環球網報道，用「竄訪」形容美國3名參議員到訪台灣的舉動。

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中方多次明言，有關台灣等議題就是美國不得碰觸的大陸紅線。中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今年二月會晤美國高層前曾表示，主權和領土完整問題，關乎中國核心利益與民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的。

中方多次表明 領土主權問題是大陸紅線

美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）及昆斯（Christopher Andrew Coons）6日搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，上午7時19分已經抵達松山機場。

這是美國會議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松山機場，也是松山機場首度有美軍的戰略運輸機到訪。台灣的「外交部」部長吳釗燮到機場接機。

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美國參議員今次乘軍機到訪台灣，事前沒有任何風聲，台灣媒體直至6日凌晨前後才獲釋事情。

美國參議員代宣告 美向台分享75萬劑疫苗

美國白宮日前宣布，將分享2500萬劑新冠疫苗到需要的地區，其中700萬劑疫苗送到亞洲，台灣也在首批配送名單中。這次是否會有防疫物資一同抵台，備受外界矚目。

參與此訪的參議員達克沃絲抵步後表示，經過她們與美國白宮相關討論後，她宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。

美方訪團一行然後旋風式訪問台灣3小時，基於防疫考量，活動範圍僅限於松山機場指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。而蔡英文早上8時30分會晤了訪團。

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蔡英文在會面中，稱「感謝拜登政府伸援」，將台灣列入第一波美國對外疫苗分享名單，形容「疫苗對台灣是及時雨」。

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美方這次動作，引起台灣政界熱議。國民黨主席江啟臣周日表示，感謝美國捐贈疫苗，但希望還能夠獲得更多疫苗，蔡英文現階段必須要積極去爭取。

前國民黨主席朱立倫在臉書發文指出，感謝美方朋友在台灣最需要疫苗的時候給台灣的幫助；期待美國在後續䆁出的疫苗能分配更多疫苗給目前疫情嚴峻的台灣。

責任編輯：鄧國強

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