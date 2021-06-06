▲ C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場

美國3名參議員史無前例乘搭美軍C-17戰略運輸機，赴台展開旋風式訪問。C-17 Globemaster III（全球霸王III）是美國波音公司生產的軍用運輸機，自1995年起在美國空軍服役，歷經超過25年的服役期，其高度靈活性，冠絕美軍各種運輸機。

這是美國會議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松山機場，也是松山機場首度有美軍的戰略運輸機到訪。

C-17的最大有效載重為7.2公噸，最大航程可達4482公里。由於C-17的貨艙門開口較美軍現役任何運輸機都來得大，因為只有它具備空投步兵主力戰車的能力。而且貨艙門關閉時，艙門上還能承載重達四萬磅的物品，幾乎是C-130運輸全機的裝載量。

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事實上，美軍運輸機中，包括C-5、C-17、C-130三種，其中體積最大、載重量最大的就是C-5銀河運輸機；而美軍在戰場上使用最多的，則是C-17，主要是其具有高度靈活性，同時在戰略戰術兩個不同需求方面，可隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊、主力戰車到達全球的任何地方，爲戰鬥中的部隊提供野外支援。

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C-17除了能夠運輸部隊及貨物之外，也能用來進行空降任務及物資空投，近期美國空軍國民兵也將一架C-17改裝為「移動疫苗接種站」，也展現出C-17的運用彈性。

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C-17自1995年起於美國空軍服役，目前除了美軍使用的222架C-17運輸機之外，包括澳洲、加拿大、印度、卡達、科威特、英國以及北約組織，皆有使用C-17，共有53架，預計全球的C-17機隊將持續服役至2070年。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑向中央社表示，C-17是戰略運輸機，此次雖然是搭載參議員訪台，或在傳達一個訊息，就是當緊急狀況時，美軍是有能力展現緊急運輸的能力。這似乎有特別政治訊號。

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責任編輯：鄧國強

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