【廣州疫情】廣州佛山局部「封城」升級 出省須證48小時內沒感染（第二版）

▲ 【廣州疫情】廣州局部「封城」升級 出省須持48小時內核酸檢測陰性證明

廣州新冠肺炎本土個案持續加，並集中在荔灣和南沙區。廣州局部封城措施持續升級，繼南沙實施幾近「封城」的防疫限制後，廣州全市由明日（7日）中午12時起執行措施，離開廣州出省者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

（18:30 新增佛山也升級離城出省限制）

而隨後，佛山亦於周日（6日）宣布，民眾離城出省須持有48小時內核酸檢測陰性證明，也要求居民「非必要不離市出省」。

廣州衛健委公報，廣州本土個案持續增加，周六（5日）新增境內確診病例6例、由原已公布的境內無症狀感染者轉確診病例1例；此外，新增境內無症狀感染者3例。

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即新增境內確診、境內無症狀感染者轉確診、新增境內無症狀感染者，在周六增加合共10宗。據通報，這些個案集中在荔灣及南沙區。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌指，為一步強化疫情防控工作的安排，要嚴格人員出行管理，精準實施分級分類管控措施，嚴格落實涉疫重點區域的管控要求，確保中高風險地區封閉區域內的人員足不出戶，封控區域內的人員只進不出。

封控區域內的人員只進不出

同時，市民非必要不離穗、不出省，而周一（7日）中午12時起，確需離穗出省的需持有48小時核酸檢測陰性證明，各級黨政機關企事業單位和旅行社學校帶頭履行非必要不離穗，不出省的要求。

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廣州當局通告又稱，要嚴格交通出行防控，公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通站場要加強人流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客信息。此外，通告又稱，要嚴格隔離管控、嚴格信息報告、嚴控餐飲堂食等。

佛山本土確診數目遠少過廣州

而繼廣州市之後，佛山市周日（6日）下午也要求市民非必要不離市、不出省，而7日中午起要離市、出省的人，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。不過，相較於廣州的感染人數已將近上百，佛山這波本土感染的確診者目前僅有9名。

佛山官方也強調，要嚴格交通出行防控，在公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通站加強人流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客信息，嚴禁紅、黃碼人員搭乘。

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責任編輯：鄧國強

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