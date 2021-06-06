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【台灣疫情】台灣增343本土確診 苗栗電子廠群聚染疫者續增

社會熱點 17:37 2021/06/06

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台灣今日新增343例新冠肺炎本土確診，36人染疫病逝。苗栗縣3間電子廠群聚染疫者數量再增75例，累計206人確診。疫情指揮中心祭出5大措施，包括所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付。

疫情指揮中心今日（6日）公布，新增335例本土病例，無境外移入，8例校正回歸個案，新增36名死亡個案。

考量校正回歸個案愈來愈少，台灣6月7日起不再公布校正回歸。

343例本土個案分布地區中，雙北仍是重災區。此外，苗栗縣增75例確診，3間電子廠群聚染疫事件繼續擴大。截至6月5日，3間電子廠累計206人確診，包括26名台灣籍員工及180名外國籍員工。

針對苗栗縣電子廠群聚事件，指揮中心公布，對京元電子廠實施5條措施，包括所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付；高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控；台灣籍員工確診者立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離，其餘員工加強健康監控；所有確診者皆已完成就醫安置；經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計劃有條件降載復工。另兩間電子廠超豐、智邦則實施部分措施。

截至6日，台灣累計1萬1298例確診，包括1萬100例本土病例，確診個案中260例死亡。

另外，在疫苗方面，台灣的行政院及疫情指揮中心稍早前宣布，已編列約新台幣40億元預算，7日起，全台新冠疫苗公費接種對象，都免付掛號費等醫院行政費用。

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責任編輯：尹航

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