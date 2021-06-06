美軍機降落台北  環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）

▲ 美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指

美國3名聯邦參議員周日乘搭美軍C-17戰略運輸機，飛抵台北松山機場展開3小時「閃電訪台」，並會晤台灣的蔡英文總統。內地《環球時報》發表社評稱，這是美台切香腸戰術，但下了距離切到手指更近的一刀。

社評指出，美國首批外援的新冠疫苗，將有75萬劑分配給台灣；無論話說得多好聽，對2300萬台灣人口來說，75萬劑疫苗猶如杯水車薪，這是所有人一看就懂的。美國參議員的訪台秀是來挺民進黨當局的，後者的心思不用在解決實際問題上，而是靠這樣的政治操弄往下混。

美3議員乘軍機閃電訪台 前所未有舉動碰大陸底線（多圖，有片）

C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場

社評稱，3名美國參議員乘軍用運輸機訪台，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀。他們是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？他們政治算計到了不顧防疫不顧人命的地步，真是讓人不齒。

環時：美分享疫苗只是杯水車薪

社評指出，在此正告美台當局，針對「一個中國」切香腸，最後切掉的一定是他們的手指。尤其要警告民進黨當局，如果他們就這樣鐵了心對抗大陸，配合美國越來越激進的對陸行動，充當反中前沿陣地，那麼他們肯定是走在自取滅亡的路上。

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文章並稱，他們覆滅的時間點和機緣有不確定性，但終點在哪，是什麼，他們應該比美國人更清楚。

社評說，對大陸民眾，環球時報想說，大陸的力量已經使得大陸把解決台灣問題的主導權掌握在了自己手中，台灣當局現在與美國搞的這些小動作只能是戰術層面的，他們無法倒撥戰略時鐘，無法讓台海地區力量對比的格局倒轉。

社評：解決台灣問題 大陸有主導權

文章強調，大陸如今力量在手，更需成竹在胸；大陸力量形成的超級重力場已讓台灣無處可遁，台當局越折騰，將越幫助大陸積累解決台灣問題的道義優勢。

社評又說，台當局在背叛台灣民眾根本利益的道路上越走越遠，他們在徹頭徹尾地出賣台灣。

責任編輯：鄧國強

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