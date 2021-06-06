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【科興疫苗】尚有隱藏潛力？科興董事長：打3針抗體升20倍（第二版）

社會熱點 20:16 2021/06/06

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【科興疫苗】尚有隱藏潛力？科興董事長：打3針抗體升20倍

科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東透露，根據臨床研究，打完兩針滅活疫苗，在隔3至6個月後再接種第三針，抗體可以迅速在一周內跳升10倍、半個月達到20倍。

（20：15 新增末段報道，中方向東帝汶提供10萬劑科興疫苗）

尹衛東接受央視採訪時指出，他可以肯定的說，現在的國產滅活疫苗，兩針完成免疫之後，在人們體內已經建立起「免疫記憶」。

尹衛東進一步表示，他們最近已經完成二期臨床研究，就是打完兩針劑次的志願者，在隔3個月、6個月之後接種第三針，抗體可以迅速在一周內跳到10倍，半個月就可以達到20倍。

巴西有個小鎮全民打科興  生活徹底恢復正常

科興疫苗緊急使用年齡範圍擴大獲批 3歲以上可接種

不過，尹衛東也強調，還要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長，「現在就國內來講，其實完成兩針免疫是對所有的公眾最重要的工作，那麼你完成兩針免疫體內已經產生了免疫記憶，什麼時候需要第三針，請給我們研究人員一段時間，我們會在半年、一年進行詳細的研究測試，然後我們再建議國家，應該在什麼時候加強第三針。」

應何時打第三針加強  還需更多研究

另外，對於疫苗有效保護期過後，能否補打不同廠商、不同種類的疫苗，尹衛東提到，從科學研究來講，這叫「續貫研究」，會把不同廠家不同品種的疫苗進行不同針次的免疫，「這個研究多數都是由各國研究機構、使用機構進行，現在的研究結果並不多，正在進行當中。」

尹衛東指出，他預計可能半年、一年之後會有更多的結果揭示出來，「所以我還是建議公眾在政府接種的引導下，有序地按照現在的要求進行接種，也許在未來會有研究結果表明你可以接受不同的疫苗，或者是我們叫『替換接種』。」

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科興破譯毒株「密碼」  最快10周製出變種新冠病毒疫苗

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死

另外，科興疫苗在內地的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。尹衛東在央視節目《新聞1+1》表示，科興在今年初已完成未成年人組（3歲-17歲）Ⅰ期臨床和Ⅱ期臨床研究，數據表明科興疫苗對於未成年人組的安全性有效性良好。

中方向東帝汶提供10萬劑科興疫苗

另外，尹衛東表示，「在6月底，非常有信心通過提供疫苗能保障國內的5.6億人，也就是能夠超過10億劑次的接種。」

另一方面，中國援助東南亞國家東帝汶，向它提供10萬劑科興疫苗。中國駐東帝汶大使肖建國與東帝汶副總理多斯桑托斯（Armanda Berta dos Santos），在周六（5日）於帝力國際機場（Dili International airport）進行交接儀式。

【新冠疫苗】烏拉圭球員接種科興疫苗 確保美洲盃順利舉行

世衛：科興、國藥新冠疫苗有效 但缺部分安全數據

責任編輯：鄧國強

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