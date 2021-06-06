▲ 【新冠疫苗】深圳龍華忽叫停打疫苗引不安 官方這樣急澄清

廣東新冠肺炎本土疫情蔓延，廣州被印度變種病毒威脅、深圳亦出現英國變種病毒。在此關鍵時刻，深圳龍華區突然宣布，周日（6日）起暫停新冠疫苗接種工作，此舉引發居民各種揣測、亦有人不滿接種無期，官方急作出澄清及說明。

根據《深圳特區報》網站周日報道，民眾在微博發布簡訊截圖顯示，當地官方要求已預約的居民不要前往接種門診。簡訊裡寫到，「整個龍華區都是（周六）半夜收到的通知，上級半夜也沒有（獲得）配送疫苗到社康（社區健康服務中心）。預約龍華區所有社康的都無法接種」。

官方：只因接種工作統籌安

龍華區不少居民對暫停接種安排不滿，有人直指延誤打針、病毒威脅更大：

甚麼原因？要說明啊。

只打了一針科興，第二針40天了，快到時間了，又在外地，估計打不上了。

龍華不接種了，其他地方第二針也打不上，怎麼辦啊。

內媒其後引述官方澄清，有關做法只是根據疫苗接種工作統籌安排，具體何時恢復接種預約時間，需待另行通知。 ​​​

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值得注意是，內地網絡上月也曾傳出，將於6月10日起將不再開展新冠肺炎疫苗首針接種，但隨後遭到官方媒體反駁。央視報道，暫停首針接種為的是全力保障接種第二劑次，於7月起將恢復接種第一劑次疫苗。

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此外，新華社也發文引述國家衛健委發言人指出，暫停接種首針期間，有出國等需求的人群，仍可接種第一劑次疫苗。

央視日前曾報道 現階段要保第二針

另一方面，深圳儘管周六並無新增本土個案，但當地防疫措施仍在升級。媒體報道稱，深圳市福田區緊急啓動全域人員核酸檢測篩查，措施並不排除擴至全市。

深圳地鐵周日（6日）發布運營公告稱，因新冠疫情防控需要，根據上級交通管理部門要求，即日起，深圳地鐵羅湖站、布吉站、深圳北站、福田站、機場站、竹子林站、蛇口港站將施行驗碼（粵康碼）進站。同時，深圳地鐵8號線沙頭角站、海山站、鹽田港西站、深外高中站、鹽田路站也將繼續施行驗碼進站。

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責任編輯：鄧國強

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