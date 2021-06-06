▲ 【新冠肺炎】大灣區抗疫戰升級 中山緊接廣州全民病毒檢測

新冠肺炎印度與英國變種病毒襲廣州、深圳等地，多市出現本土個案，大灣區內地城市抗疫戰不斷升級，繼廣州全市11區進行全民病毒檢測後，中山市周日亦宣布，在全市範圍進行同樣的全民檢測，成為大灣區內地範圍的全民檢測第二城。

中山市官方信公衆號「中山發布」消息，經中山市疫情防控指揮部研究，決定自周日（6日）起對全市市民（含戶籍人口、外來人口）開展大規模核酸檢測工作。

全市分三批次開展核酸檢測，其中民衆鎮、三角鎮、黃圃鎮、東鳳鎮、南頭鎮、火炬開發區、翠亨新區納入第一批次，6日至7日完成；石岐、東區、西區、南區、五桂山、小榄鎮、港口鎮、古鎮鎮納入第二批次，7日至9日完成。

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而東升鎮、沙溪鎮、坦洲鎮、橫欄鎮、阜沙鎮、南朗鎮、三鄉鎮、板芙鎮、大湧鎮、神灣鎮納入第三批次，8日至10日完成。

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當地居民按指示，分時段有序到達指定地點接受核酸檢測；當局呼籲民眾減少不必要外出，不紮堆，不聚集。

廣州日前已將全民檢測範圍擴大至全市11區，如今中山跟隨其後。

中山分三批 安排全市民眾檢測

而廣東多個城市亦已在部份區域，實施全民病毒檢測。稍早前媒體報道稱，深圳市福田區緊急啓動全域人員核酸檢測篩查，措施並不排除擴至全市。

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而佛山市官方微信公衆號「佛山發布」周六（5日）發布消息，佛山高明區、三水區新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，決定在周日（6日）至周一（7日）開展全區全員核酸檢測工作。

當局強調，無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，須依法承擔相應法律責任。

而大灣區港澳特區當局，則持續緊盯疫情發展。

責任編輯：鄧國強

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