▲ 中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？

美俄準備峰會，能否破冰有待觀望之際，中歐關係近日出現困難。中國聯合歐盟抵抗美國單邊主義構想，實現未有期；中方隨即新一輪外交發功，合縱連橫欲振中歐關係。然而，時好時壞、不近不遠，似已成為中歐關係可見將來的趨勢。

歐洲議會5月通過議案，決定凍結審批《中歐投資協定》。中國本與歐盟在去年底，趕在美國總統拜登上任前，完成曠日持久的協定談判，被視為歐盟減少依賴美國、中國拓寬「大國朋友圈」重要之舉。這現在受到中歐就新疆議題制裁與反制裁角力卡關，短期內恐難有結果。

中歐關係的困難還不止於此。波羅的海小國立陶宛，近日不但緊跟美國站到反俄第一線，對中國也擺出異常強硬姿態。立陶宛退出中國—中東歐合作機制，令「17+1」變回「16+1」。該國早前也就香港、台灣、新疆議題，在歐盟內或本國單方面做出連串動作，嘗試刺激中方。

新動向確是頗為煩人。立陶宛的出位行為，雖不代表歐盟整體，惟假如中方同樣強硬地懟回去，則會觸發歐盟作為集體的反彈，進一步為中歐關係添阻。

中方顯然了解這一點。歐盟受硬時鐵板一塊，但受軟時則尤其富有彈性。不管是中歐投協審批遭到凍結，還是立陶宛的叫板，中方反應都相對低調，同時展開了新一輪對歐洲外交。

紐時稱德國太依賴中國 答案在這江南水城中

面對中歐、中國中東歐的集團關係遇上困難，中國正採取戰略忍耐，轉為聚焦與一些國家的雙邊關係，尋找中歐新突破口。

波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利4個歐洲國家外長，5月底密集訪華，分別與中國國務委員兼外長王毅會面。這4國組成錯綜複雜：波、塞、匈是中國中東歐機制成員，愛是西歐國家；塞是4國唯一非歐盟成員，與華關係更稱得上「鐵（桿）」；波蘭在親美反俄立場上，與立陶宛相當接近，但今次給了面子中國。

中歐關係遇冷下，中國邀得這4國外長協同訪華，反映中國在歐洲仍有相當影響力，且在歐洲內部不同陣營間都有朋友，令歐盟難以忽視。

王毅晤匈外長：全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位

布達佩斯市長改街名反對復旦分校 中方：令人不齒

4國外長訪華中，最受關注的相信是匈牙利。這中東歐國家年初繞過歐盟藥監局，率先批准使用中國國藥新冠疫苗，總理歐爾班（Viktor Orbán）親自帶頭接種。匈牙利近期更多次，否決了歐盟就香港事務發聯合聲明攻擊中國。

匈牙利外長西雅爾多（Péter Szijjártó）會見王毅時提起，他們7年間已經見了12次，說明匈中關係非常密切；中國是匈牙利去年最大外資來源國，匈致力於公平投資政策，不歧視任何國家和企業，歡迎華為。他又感謝中方在自身需求十分緊張下，向匈及時甚至提前交付多批疫苗，稱匈方永遠不會忘記......（中略）......

今次中匈會談涉及兩國、中國中東歐、中歐，以至中歐美三角層面關係議題，顯示雙邊關係有潛力對大局起到槓桿作用。事實上，王毅此前與......（中略）......

中國促推動中歐投資協定生效 法國拒絕

但是，匈牙利與中國關係再好，在歐盟內也只是小國，中國要穩住中歐關係，離不開爭取歐盟大國。國家主席習近平5月下旬與西班牙......（中略）......

中國借力西班牙推動中歐投協，折射了中歐關係正出現微妙變化。歐盟兩國龍頭國家德國及法國，推動中歐關係的能力正在減弱，令中國要更加注重爭取......

（節錄）

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