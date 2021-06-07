▲ 【新冠肺炎】深圳爆11連陰確診個案 深圳機場緊急把關（資料圖片）

廣東省新冠肺炎本土疫情依舊嚴峻，深圳通報一確診個案，他在此前11次病毒檢測都呈陰性，惟出乎意料最終確診。深圳防疫措施急升級，深圳國際機場當局周日（6日）連夜宣布，今日（7日）中午12時起所有從該機場乘坐飛機離開的旅客，均須出示「健康碼」綠碼及72小時內無染疫的檢測證明。

深圳機場在通報指出，根據廣東省防疫指揮部及市政府最新防疫要求，除外地中轉旅客外，所有從深圳機場乘坐飛機離開的旅客，均須出示綠碼及無染疫檢測證明。

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當中，持有廣州市或佛山市身份證，又或14天內曾經前往廣州市或佛山市的旅客，則須提供48小時內無染疫檢測證明；如因未能及時出示檢測證明而無法按時出發的旅客，可以向航空公司申請退票或改簽。

深圳龍崗區周日深夜通報，當地新增1宗確診病例，45歲羅姓患者為「5.21」疫情個案1的密切接觸者，屬於境外輸入關聯病例。

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患者亦是鹽田港工人，與個案1在同一場所工作，5月21日至6月1日隔離觀察期間，11次檢測結果均顯示他無染疫，但至上周六（5日）再檢測才顯示感染。

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深圳防疫措施持續升級，稍早前媒體報道稱，深圳市福田區緊急啓動全域人員核酸檢測篩查，措施並不排除擴至全市。

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而廣東多個城市亦已在全市、或部份區域實施全民病毒檢測。中山市周日宣布，在全市範圍進行同樣的全民檢測，成為繼廣州後，大灣區內地範圍的全民檢測第二城。

至於廣東最新疫情，省衛健委最新通報，全省周日（6日）新增4例本土確診病例，其中廣州報告3例、深圳報告1例；另有本土無症狀感染者轉確診病例1例，廣州報告。而新增2例本土無症狀感染者，廣州報告1例，湛江報告1例。

即廣東在當地新增本土病例合共6宗。

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責任編輯：鄧國強

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