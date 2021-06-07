官媒指人民幣急升不可持續 貶值壓力下或重回6.8區間

近期人民幣兌美元匯率急升，市場做多意願升高，監管層接連發聲降溫後，人民幣匯率單邊升值預期趨於減弱。《中國證券報》指，短期看，人民幣匯率料將繼續雙向浮動；中長期看，人民幣匯率面臨多重貶值壓力，可能最終貶值至6.6-6.8區間，不排除進一步下探的可能。

專家：人民幣短期急升不可持續

今日人民幣中間價報6.3963，上調109點，上一交易日中間價報6.4072，在岸人民幣上一交易日收報6.4092。

人民幣對美元匯率中間價近期升破6.4關口，創近3年來新高。官媒《中國證券報》引述中金公司固收陳健恆團隊研究報告指，此輪人民幣的強勢主要受四個因素推動：

一是美國第二輪財政刺激下，美元流動性再次開閘

二是東南亞疫情反覆帶動全球貿易對中國出口依賴度提升，進而推升貿易順差

三是中國股債在內的資本市場相對價值凸顯，資本項下的淨流入也在攀升

四是受央行金融研究所周誠君所長和上海總部調查研究部呂進中主任關於人民幣升值的言論擾動影響，市場猜測是否出自央行授意，助推人民幣做多熱情

報告指出，短期看，雖然中國生產端的相對優勢仍在，但中長期來看，全球疫情終將受控，中國持續的高貿易順差不可持續。而且美聯儲方面，一旦打算收緊貨幣政策，資金很有可能從新興市場大幅回流美國。同時，中美之間潛在經濟增速差距會縮窄，在穩健的財政政策下，中國利率債的供給壓力也會遠低於美國，更重要的是中美貨幣政策節奏已經存在明顯差異，中國狹義流動性已提前於歐美央行進行了收緊，中美之間利率走勢很有可能重現2018年，表現為美債利率抬升和中國利率回落。

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監管層近期對人民幣匯率問題密集發聲，官媒新華社還刊文強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，促勿賭升值。

東吳證券首席經濟學家任澤平認為，央行近期密集發聲，政策信號已經很明顯，即穩定預期，防止人民幣過快升值。任澤平表示，人民幣短期急升是不可持續的，央行具備豐富的工具箱以應對人民幣過快升值。

對於人民幣匯率後續走勢，陳健恆團隊發布的報告認為，短期內可能重回6.4-6.6區間震蕩。中長期而言，人民幣匯率仍面臨不低的貶值壓力，參考2018年，人民幣相對美元可能最終貶值至6.6-6.8區間，甚至不排除進一步下探的可能（美聯儲貨幣政策收緊力度超市場預期）。

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責任編輯：尹航

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