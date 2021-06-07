官媒指人民幣急升不可持續 貶值壓力下或重回6.8區間

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中國5月美元計進口年增51.1%增速創11年高 出口遜預期（第二版）
近期人民幣兌美元匯率急升，市場做多意願升高，監管層接連發聲降溫後，人民幣匯率單邊升值預期趨於減弱。《中國證券報》指，短期看，人民幣匯率料將繼續雙向浮動；中長期看，人民幣匯率面臨多重貶值壓力，可能最終貶值至6.6-6.8區間，不排除進一步下探的可能。
專家：人民幣短期急升不可持續
今日人民幣中間價報6.3963，上調109點，上一交易日中間價報6.4072，在岸人民幣上一交易日收報6.4092。
人民幣對美元匯率中間價近期升破6.4關口，創近3年來新高。官媒《中國證券報》引述中金公司固收陳健恆團隊研究報告指，此輪人民幣的強勢主要受四個因素推動：
報告指出，短期看，雖然中國生產端的相對優勢仍在，但中長期來看，全球疫情終將受控，中國持續的高貿易順差不可持續。而且美聯儲方面，一旦打算收緊貨幣政策，資金很有可能從新興市場大幅回流美國。同時，中美之間潛在經濟增速差距會縮窄，在穩健的財政政策下，中國利率債的供給壓力也會遠低於美國，更重要的是中美貨幣政策節奏已經存在明顯差異，中國狹義流動性已提前於歐美央行進行了收緊，中美之間利率走勢很有可能重現2018年，表現為美債利率抬升和中國利率回落。
人民銀行上調外滙存款準備金率 出手阻人民幣過急升值（第三版）
監管層近期對人民幣匯率問題密集發聲，官媒新華社還刊文強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，促勿賭升值。
東吳證券首席經濟學家任澤平認為，央行近期密集發聲，政策信號已經很明顯，即穩定預期，防止人民幣過快升值。任澤平表示，人民幣短期急升是不可持續的，央行具備豐富的工具箱以應對人民幣過快升值。
對於人民幣匯率後續走勢，陳健恆團隊發布的報告認為，短期內可能重回6.4-6.6區間震蕩。中長期而言，人民幣匯率仍面臨不低的貶值壓力，參考2018年，人民幣相對美元可能最終貶值至6.6-6.8區間，甚至不排除進一步下探的可能（美聯儲貨幣政策收緊力度超市場預期）。
責任編輯：尹航