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中國5月美元計進口年增51.1%增速創11年高 出口遜預期（第二版）

經濟脈搏 11:09 2021/06/07

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中國5月進口增速（以美元計價）51.1%，連續8個月正增長，且增速創2010年3月來最快；出口增速27.9%，遜於路透預期32.1%。

（新增數據細節）

中國5月美元計出口升27.9% 遜預期

中國海關總署公布，以人民幣計，前5個月外貿進出口14.76萬億元，按年增長28.2%，月度進出口已連續1年呈現增長態勢。其中，出口8.04萬億元，按年增長30.1%，比2019年同期增長23.6%；進口6.72萬億元，按年增長25.9%，比2019年同期增長19.2%；貿易順差1.32萬億元，按年增加56.2%。

5月出口1.72萬億元，按年增長18.1%，按月增長0.2%，比2019年同期增長19.5%；進口1.42萬億元，按年增長39.5%，按月下降1.1%，比2019年同期增長22.3%；貿易順差2960億元，按年減少32.1%。

以美元計，前5個月外貿進出口總值2.27萬億美元，按年增長38.1%，比2019年同期增長26.8%。其中，出口1.24萬億美元，按年增長40.2%，比2019年同期增長29%；進口1.03萬億美元，按年增長35.6%，比2019年同期增長24.3%；貿易順差2034.5億美元，按年增加70.2%。

5月出口2639.2億美元，按年增長27.9%，按月基本持平，比2019年同期增長23.4%；進口2183.9億美元，按年增長51.1%，按月下降1.2%，比2019年同期增長26.4%；貿易順差455.3億美元，按年減少26.5%。

中美為何復談貿易？智庫：拜登難頂「3顆子彈」後座力

路透預測，去年同期進出口的低基數，疊加海外經濟復甦亮眼，支撐中國出口景氣持續旺盛，5月以美元計價出口料按年增長32.1%。

前5個月，中國對東盟、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。中國與東盟貿易總值增長29.2%，其中，對東盟出口增長29.3%，自東盟進口增長29%；與歐盟貿易總值增長28.7%，其中，對歐盟出口增長27.9%；自歐盟進口增長30%。

美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為1.82萬億元，增長41.3%，其中，對美國出口1.34萬億元，增長38.9%；自美國進口4783億元，增長48.5%；對美貿易順差8605.1億元，增加34.1%。

中國4月美元計出口按年增32.3% 進口增速創十年來最快

5月財新中國服務業PMI降至55.1 行業成本壓力加劇

內地5月官方製造業PMI遜預期  價格指數升至近年高點

責任編輯：尹航

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