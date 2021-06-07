【廣州疫情】一生一次經歷？學子穿「生化服」參高考 醫院變試場（多圖）（第二版）

▲ 【廣州疫情】一生一次經歷？這些學生要穿「生化服」考大學入學試

內地高考（大學入學試）今天（7日）起登場，作為廣州海珠區的考試隔離考點，廣州市嶺南畫派紀念中學接收的是密切接觸者和次密切接觸者考生，防護要求十分嚴格。考生要按照指示，身上俗稱「生化服」的防護服進入試場，而考生接送，也由全副防護衣之的士司機負責。此外，也有醫院變試場，供染疫學生應考。

（新增第五段起：醫院變試場）

這所學校設置有隔離考場投，約有10名考生來此校考試。考生在由穿戴著全副防護服的司機「一人一車」接送至考場；而學生也身穿一樣的裝備，經過在門口測量體溫、出示證件等步驟後，分通道有序進入考場。

10名考生是密切/次密切接觸者

家長稱，兒女按照「一人一車」的原則有專車（承辦之的士）接送，她自己則是坐的士過來為自家孩子打氣，過程非常順利。

汽車公司是在提前兩天聯絡了徐女士，確定送考時間與行車路線，「準備非常充分，我很放心。車上還規定要全程打開車窗保證通風，措施做得很到位」。

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另一方面，廣州有兩名新冠肺炎確診無症狀感染考生，因為在醫院治療無現場考試，醫院破天荒借用隔離病房當考場，考生的試卷、答題紙被送出來時，直接消毒兩次才密封。

《新京報》報道指出，廣州市第八醫院兩有名特殊的高三學生在隔離病房參加2021年高考，一名考生前期被確認為新冠肺炎無症狀感染者，另一名考生更緊急，在今天（7日）大考第一天凌晨因核酸檢測陽性被醫院收治。

醫院變試場 供染疫學子應考

眼看努力三年課業不能白費，醫院和監考單位或速溝通後，兩名考生被安排在不同的病房考試。廣州市招考辦選派了4名監考員實時監考；門外安排全副武裝的監考老師坐鎮。醫院一共提供兩間隔離病房，分別安排兩名考生應試。

根據醫院提供監控影片顯示，考場內一人一桌一椅，按考生面向病房門口方向應考。交卷後醫護人員把使用過的試卷、答題卡晾在架子上消毒，進行嚴格的兩次全流程消毒，然後密封交給監考員。

▲ 醫院準備變試場。

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責任編輯：鄧國強

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