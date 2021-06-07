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【新冠疫苗】衞健委料年底7成人接種 指現有疫苗可控現有病毒變異

社會熱點 11:39 2021/06/07

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國家衞健委副主任曾益新表示，內地新冠疫苗的接種總數逾7億劑次，在全球遙遙領先，但每百人接種的比例並不領先，預期今年底前可以完成至少70%的目標人群接種。

此外，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班相關負責人證實，已經批准新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。 負責人指，目前內地新冠疫苗接種人群已覆蓋18歲以上，接種者年齡最大超過了100歲，專家已經對3歲至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行論證，經國家有關部門批准後，也會根據疫情防控需要在這一人群中使用，由高年齡組向低年齡組推動接種。

曾益新接受新華社訪問時指出，近日發生的本土病例顯示防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，建立「免疫長城」，當局擴大疫苗的重點人群和地區，提供上門接種等措施，接種量一天2000多萬劑次。

適時論證鼻噴疫苗

他表示，目前研究表明，中國現有疫苗能控制現有的病毒變異，但也必須嚴密監測病毒變異情況，提前做好嚴重變異株疫苗的研發工作。專家已對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，經國家有關部門批准後，亦會根據需要在這個年齡群中使用。

曾益新透露，目前內地已有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段，將積極推進新冠疫苗後續相關研究，為疫苗進一步大規模使用提供參考；積極推動更多疫苗開展三期臨床試驗，推動更多疫苗上市，形成更大的產能。

他又說，目前有關單位正在開展鼻噴和霧化吸入式新冠疫苗的臨床試驗並收集數據統計分析，待數據基本齊全後，將適時組織專家論證其安全性和有效性。

中國已向40多個國家出口疫苗

另外，商務部外貿司司長李興乾表示，中國目前已向40多個國家出口疫苗，並確定向「新冠疫苗實施計劃」(COVAX)首批提供1000萬劑中國疫苗。

李興乾指出，中國已有21款疫苗進入臨床試驗階段，4款在國內獲批附條件上市。國藥、科興兩款疫苗已列入世衞組織緊急使用清單，充分證明中國疫苗既是安全的，也是有效。

李興乾又說，為確保疫苗產品品質和安全，支持國藥、科興和康希諾以自營方式組織出口，歡迎有需求的國家和國際組織與這些企業直接開展洽談合作。

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責任編輯：蒯宇澄

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