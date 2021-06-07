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中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計（多圖，有片）

國情動向 14:36 2021/06/07

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中國版福特級航母？解放軍003艦近照隱曝彈射設計

解放軍加快建造國產第二艘、外界普遍稱003的航母，以提升海軍實力。互聯網近日流出一批罕見的近距離照片，顯示新航母在船廠的最新施工進度，其中甲板不再是滑躍式、而是平面設計；再結合此前的衛星照，這幾可證實新艦設有彈射裝置，反映中國航母技術又跨上一步。

境外媒體分析指，003型航母在尺寸上似乎與美國現役福特級超級航母非常接近，儘管仍是常規動力、令中國獲得高效的艦載機出動率，因此形容這是「中國版福特級航母」。

根據外國軍事知識媒體《戰區（The War Zone）》網報道，最晚從2018年底開始，中方就在上海江南造船廠打造003型航母。而這星期稍早，一名抖音用戶十分近距離地從乾船塢為它拍照，照片流出。雖然照片不久就被刪除，但網民已複製，並在網上廣傳。

甲板平面設計  不再是滑躍式

儘管目前還沒有定論，但照片似乎推翻了最近猜測，它將在左舷靠船尾處，安裝第3台飛機升降機，以補助兩台右舷升降機的說法。而這些升降機是在機庫和飛行甲板間移動艦載機的必要工具，數目愈多，移動艦載機的能力也愈強。相較之下，美國的尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母有4台升降機。

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但要注意是，升降機愈多，其實可能會導致飛行甲板使用空間的方式複雜化。也因此，美國海軍決定，在最新型的福特級（Ford-class）航母上，只裝3台升降機。而這些升降機的大小和位置設計，都在於提升作戰效率。至於解放軍的前兩艘航母，則各在右舷有兩台升降機。

而近照又進一步清晰反映，003型航母甲板是平的、而不是滑躍式，說明新艦相信使用彈射器「發射」艦載戰機。

而在這超近距照出現前，大多數003型航母的衛星和空拍照，都顯示新艦甲板有兩條槽，相信是彈射裝置的一部份。

003型航母去年7月時，就有圖像顯示，它的3個大型船體分段已在乾船塢就位。到了9月時，龍骨和船體下方大部分組件都已安裝；部分觀察家根據相關圖像推斷，003型航母的排水量很可能超過原先預估的8萬-8.5萬噸，更接近美國排水量約為10萬噸的福特級超航母。

003噸位或與福特級相似  但非核動力

不過，軍事觀察家相信，中國003型航母仍會使用柴油動力，並非核動力艦母，這是跟美軍航母最大分野。

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部分觀察家預測，003型航母可能會在明年下水，而這多少和美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）2020年2月解密的報告相吻合。報告中預測，這艘航母可能會在2024年服役。

至於在艦載機方面，據報中方為了彈射型航母，已在陸上基地測試殲-15T，也有人說是裝備先進雷達，航空電子設備和武器的殲-15B。

而去年還有消息傳出，中方的004型航母很快就會在打造「遼寧」艦的大連船廠開建。有傳聞說，004型航母更大，也會採用核動力，但也有評估指出，它會沿用003型航母的設計、即尚是常規動力，不是核動力。

003航母早期建造階段的照片

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責任編輯：鄧國強

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