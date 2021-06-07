廣東疫情拖累中國5月出口遜預期 下半年外貿增幅或縮減

海關總署今日公布的數據顯示，5月份出口增速較上月有所放緩，且低於市場預期，不過，進口增速雖略低於預期，但較上月顯著加快，刷新2011年1月以來最高水平。

分析師認為，廣東疫情可能是5月出口意外低於預期的原因之一，但預料衝擊短暫。中國外貿的恢復好於預期，需求仍處於復蘇軌道，下半年中國外貿料仍維持較好增長態勢，但疫情不確定性及基數因素影響，中國外貿恐難保持上半年高速增長態勢，增幅會逐漸縮減。

海關總署公布外貿數據：

以美元計，5月出口按年增長27.9%，增幅較上月降低4.4個百分點，低於市場預期的增長32.1% 以美元計，5月進口按年增長51.1%，增幅較上月增長8個百分點，略低於市場預期的增長51.5% 5月貿易順差455.3億美元，低於預期的505億美元 美元計，1至5月，出口按年增長40.2%，進口按年增長35.6%，貿易順差2,034.5億美元，按年增70.2% 以人民幣計，5月出口按年增長18.1%，進口增39.5%，貿易順差2,960億元，按年減少32.1%

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威認為，出口意外低於預期，可能是因為廣東省疫情導致深圳和廣州的出口放緩，廣東省出口約佔中國出口總量的24%左右。另外廣東疫情對全球供應鏈擾動的風險也在增加，出口價格以及航運成本都可能進一步上漲。

6月廣東港口的吞吐量可能依然偏低，再加上印度和其它東南亞經濟體的疫情、船舶運力短缺、大宗商品價格上漲以及航運成本上升等，廣東省疫情可能給其它國家帶來更高通脹壓力。但預計這種衝擊是短暫的，廣東疫苗接種正在快速推進，疫情有望在數周內得到控制。出口6月預計仍在低位，然後7月反彈。

國際大宗商品價格上漲 進口增幅明顯

開源證券宏觀分析師趙偉指，5月出口低於預期，在主要商品出口中，除了汽車配件、燈具照明裝置、糧食、箱包、鞋靴外，其餘商品出口兩年復合增速均出現下滑。出口增速回落背後，與美歐等疫情趨勢好轉、供需缺口持續收斂有關。他認為，伴隨主要經濟體疫苗大規模推廣、生產逐漸恢復正常，產能替代效應對中國出口的支持將不斷減弱。

中泰金融國際有限公司研究部高級副總裁紀春華則認為，出口低於預期及前值，但高增態勢依然延續。尤其是在去年基數有所抬高的基礎上，出口繼續保持較高增速顯示中國出口的韌性。目前的出口繼續受益全球電子產業鏈復甦以及歐美商品需求的增長，但產需依然存在較大缺口，未來將繼續支撐中國出口。

而5月進口增速繼續高於預期及前值，主要還是由於國際大宗商品價格繼續上漲，對中國進口價格，尤其是上游原材料的價格影響尤為顯著。集成電路以及汽車進口仍保持較快增長。隨著全球生產的進一步恢復，支持大宗商品價格維持高位，以及去年同期的低基數效應，相信未來仍能維持進口按年高增長。

中國國際經濟交流中心分析師張永軍指出，外貿的恢復明顯好於預期，下半年估計仍能維持較好增長態勢，但疫情的不確定性仍在，加之基數因素，中國外貿恐怕很難保持上半年這種態勢，增幅會逐漸縮減。

中國5月美元計進口年增51.1%增速創11年高 出口遜預期（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

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