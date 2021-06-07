布林肯：決心對新冠起源查到底 京促美停止溯源政治化（第二版）

中美就新冠病毒溯源議題角力近日升溫，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，拜登政府決心就冠病起源徹查到底，並會向中國追究責任。中國外交部敦促美方停止將溯源政治化，停止污衊抹黑中國。

據美國新聞網站Axios今日（7日）報道，布林肯接受訪問時說：「我們必須徹查到底，最重要原因在於，這是我們能夠預防下個大流行性疾病，或至少在降低疾病的影響力方面能做得更好的唯一方法。」

稱北京透明度不夠

布林肯表示，中國仍然沒有「給我們所需的透明度」，並說如果北京自稱是負責任的國際參與者，就應該「盡其所能提供所有信息，以確保這種情況再次發生。」

美國總統拜登上月底指示美國情報部門，「加倍努力」調查新冠病毒起源，要求在90天內呈交報告。白宮聲明指，各機構目前對新冠病毒到底源自於自然界，還是實驗室洩漏存在分歧。拜登表示，情報機構已「圍繞兩種可能情況」達成一致，但尚未有最終結論。

中國外交部發言人汪文斌周一回應表示，中方多次強調，疫情溯源是一個科學問題，應當由全球科學家合作開展，而不應被政治化。世界衛生組織專家已就此作出明確結論。中方在溯源問題上一直秉持開放透明的態度，兩次邀請世衛專家來華開展溯源的研究。世衛組織於今年3月發布中國-世衛組織聯合專家組溯源研究報告，聯合專家組撰寫的報告遵循了世衛組織的程序，採取了科學的方法，具有權威性和科學性。

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汪文斌說，「今天我們看到的是，美國在溯源問題上甩鍋推責的行徑，同當年編造伊拉克擁有大規模殺傷性武器這種謊言的行徑如出一轍。這應當引起國際社會的警惕，相信也會受到有識之士的反對。」

汪文斌最後強調，中方敦促美方停止將溯源政治化，停止污衊抹黑中國。在溯源問題上，採取開放透明的態度，承擔自己應盡的責任，邀請世衛組織的專家到美國去開展溯源的研究。

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責任編輯：蒯宇澄

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