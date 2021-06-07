  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】衛健委：疫苗意義是把新冠肺炎變「新冠流感」

社會熱點 14:55 2021/06/07

分享：

【新冠肺炎】衛健委：疫苗意義是把新冠肺炎變「新冠流感」

內地已接種7億劑新冠疫苗，但包括廣東等多地都出現打針仍染疫的狀況。國家衛健委內部人士接受《財經》訪問時解畫，指疫苗意義不是100％防範染疫，而是盡量降低病情及死亡率、以及擴散能力，把新冠肺炎變為「新冠流感」。而內地現有疫苗已做到這一點。

今輪廣東疫情中，廣州有4名確診者曾接受過首針疫苗注射。這不是孤例，一名西安的醫院檢驗人員於3月18日確診新冠肺炎，此前其已經完成了兩劑疫苗注射。

而在深圳鹽田港參與國際貨輪作業的工作人員，按規定，是年初就應優先接種新冠疫苗的重點人群。但最終，港口職工依然有人染疫。

打了疫苗不是100％不會染疫

國家衛健委一名人士分析，打了疫苗不是100％不會染疫，但它能令達至八成機會不染疫，且就算是染疫的20%，也都是輕症，這無異於把「新冠肺炎」變成了「新冠感冒」。

【科興疫苗】尚有隱藏潛力？科興董事長：打3針抗體升20倍

高福：疫苗50%以上保護率已很好 現在卡腦子問題大於卡脖子

事實上，到目前爲止，深圳「外輪鏈」上14名陽性病例都是無症狀感染者，這或許就與疫苗覆蓋率有關。

深圳市衛健委主任吳紅豔日前通報時也指，當地感染高風險人群，接種新冠疫苗任務已全面完成。

而廣州新冠肺炎收治定點醫院廣州第八醫院院長雷春亮也稱，目前發現，只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重。

疫苗意義是打了減低重症和死亡

美國賓夕法尼亞大學醫學院副教授張洪濤解說，「從真實世界的數據看，注射疫苗限制了病毒在體內的增殖，主要就體現在重症和死亡率。南美數據顯示，完成疫苗接種後，重症率和死亡率都降低了90%以上。實際上新冠最怕的就是重症和死亡，如果死亡率降得很低，對疫情就沒有必要再去擔心，這就是平常所說的建立免疫屏障」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【新冠疫苗】國產「吸入式疫苗」外貎首曝光 已申請緊急使用（有片）

【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫  主診醫生發現一重要現象（多圖）

全球已經獲批上市和緊急使用的新冠疫苗，保護率都超過50%。保護率，指的是接種者相對未接種者受到免疫保護的概率。「如果不打疫苗100個人裏有10個人感染，而打了疫苗是3個人感染，那疫苗的保護率就是70%」，上海疾控中心免疫規劃所原主管醫師陶黎納向《財經》記者介紹。

英國公共衛生部（Public Health England）公布的一項最新研究顯示，接種一劑新冠疫苗3周之後，即使疫苗接種者再次被新冠病毒感染，他們將新冠病毒傳播給家庭成員的風險也將降低約40%-50%。

民眾盡快接種疫苗  可防範病毒再變種

印度的一項研究顯示，印度生產的滅活疫苗COVAXIN，在多種突變病毒株流行的情況下獲得78%的防護效力，顯示出這一滅活疫苗仍然能夠起到保護作用。

中國疾控中心研究員邵一鳴說道，「公衆完全可以放心地選擇任何一種疫苗來進行接種」，現在最重要的是大家要快一點兒接種，新冠病毒始終會變異，要防止完全能夠逃脫免疫的變異株出現，就要先阻斷傳播，不讓它再繼續變異。

【新冠疫苗】衞健委料年底7成人接種 指現有疫苗可控現有病毒變異

【新冠疫苗】深圳龍華忽叫停打疫苗引不安 官方這樣急澄清

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

醫療科技 生物科技 疫情 傳染病 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國疾病預防控制中心 肺炎 流感

上一篇文章

台灣新增211宗本土確診 三級警戒延長至6.28

下一篇文章

【新冠疫苗】衞健委料年底7成人接種 指現有疫苗可控現有病毒變異

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
科興破譯毒株「密碼」 最快10周製出變種新冠病毒疫苗
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【台灣疫情】英媒：台灣被殺到措手不及 因沒做好一件事
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗 兩者有何不同？
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百
【台灣疫情】再增11死 累計死亡破百