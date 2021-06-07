▲ 【新冠肺炎】衛健委：疫苗意義是把新冠肺炎變「新冠流感」

內地已接種7億劑新冠疫苗，但包括廣東等多地都出現打針仍染疫的狀況。國家衛健委內部人士接受《財經》訪問時解畫，指疫苗意義不是100％防範染疫，而是盡量降低病情及死亡率、以及擴散能力，把新冠肺炎變為「新冠流感」。而內地現有疫苗已做到這一點。

今輪廣東疫情中，廣州有4名確診者曾接受過首針疫苗注射。這不是孤例，一名西安的醫院檢驗人員於3月18日確診新冠肺炎，此前其已經完成了兩劑疫苗注射。

而在深圳鹽田港參與國際貨輪作業的工作人員，按規定，是年初就應優先接種新冠疫苗的重點人群。但最終，港口職工依然有人染疫。

打了疫苗不是100％不會染疫

國家衛健委一名人士分析，打了疫苗不是100％不會染疫，但它能令達至八成機會不染疫，且就算是染疫的20%，也都是輕症，這無異於把「新冠肺炎」變成了「新冠感冒」。

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事實上，到目前爲止，深圳「外輪鏈」上14名陽性病例都是無症狀感染者，這或許就與疫苗覆蓋率有關。

深圳市衛健委主任吳紅豔日前通報時也指，當地感染高風險人群，接種新冠疫苗任務已全面完成。

而廣州新冠肺炎收治定點醫院廣州第八醫院院長雷春亮也稱，目前發現，只要是接種了疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重。

疫苗意義是打了減低重症和死亡

美國賓夕法尼亞大學醫學院副教授張洪濤解說，「從真實世界的數據看，注射疫苗限制了病毒在體內的增殖，主要就體現在重症和死亡率。南美數據顯示，完成疫苗接種後，重症率和死亡率都降低了90%以上。實際上新冠最怕的就是重症和死亡，如果死亡率降得很低，對疫情就沒有必要再去擔心，這就是平常所說的建立免疫屏障」。

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全球已經獲批上市和緊急使用的新冠疫苗，保護率都超過50%。保護率，指的是接種者相對未接種者受到免疫保護的概率。「如果不打疫苗100個人裏有10個人感染，而打了疫苗是3個人感染，那疫苗的保護率就是70%」，上海疾控中心免疫規劃所原主管醫師陶黎納向《財經》記者介紹。

英國公共衛生部（Public Health England）公布的一項最新研究顯示，接種一劑新冠疫苗3周之後，即使疫苗接種者再次被新冠病毒感染，他們將新冠病毒傳播給家庭成員的風險也將降低約40%-50%。

民眾盡快接種疫苗 可防範病毒再變種

印度的一項研究顯示，印度生產的滅活疫苗COVAXIN，在多種突變病毒株流行的情況下獲得78%的防護效力，顯示出這一滅活疫苗仍然能夠起到保護作用。

中國疾控中心研究員邵一鳴說道，「公衆完全可以放心地選擇任何一種疫苗來進行接種」，現在最重要的是大家要快一點兒接種，新冠病毒始終會變異，要防止完全能夠逃脫免疫的變異株出現，就要先阻斷傳播，不讓它再繼續變異。

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責任編輯：鄧國強

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