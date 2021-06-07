  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為擲30億設數字能源公司 業務涉新能源汽車換電設施

經濟脈搏 15:17 2021/06/07

分享：

面對美國圍堵，華為再闢蹊徑。華為數字能源技術有限公司今日成立，註冊資本30億元人民幣（約36.3億港元），由華為技術有限公司100%全資持股。公司經營範圍包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

據天眼查顯示，華為數字能源技術有限公司今日成立，由華為技術有限公司100%控股，法定代表人為華為現任副董事長、輪值董事長胡厚崑。

華為數字能源技術有限公司的業務包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

環球網指，從經營範圍來看，華為在智能汽車領域的探索還在繼續。

日前，華為數字能源技術有限公司總裁侯金龍在第十五屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會上表示，碳中和已經成為全球的共識和使命，帶來巨大挑戰和商機。華為數字能源將繼續聚焦電力電子技術和數字技術兩大領域，將瓦特技術、熱技術、儲能技術、雲與AI技術等融合創新，打造智能發電、智能儲電、智能配電、智能用電的解決方案，融合能量流和信息流，助力構建以新能源主體的新型電力系統。

【華為鴻蒙】內媒引4大原因 料暫難有大手機廠使用

華為鴻蒙手機正式上綫！破美圍堵擺脫Android依賴

華為歐洲贏一仗？ 傳意大利允Vodafone有條件用華為5G設備

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

華為 汽車 新能源 碳中和 中美關係 美國 電力 太陽能

上一篇文章

布林肯：決心對新冠起源查到底 京促美停止溯源政治化（第二版）

下一篇文章

廣東疫情拖累中國5月出口遜預期 下半年外貿增幅或縮減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國首創「真空管」列車雛形亮相 終極時速可1000公里（組圖，有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
【芯片產業】一文看懂光刻膠原理、種類、市場展望
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）
拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）