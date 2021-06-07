華為擲30億設數字能源公司 業務涉新能源汽車換電設施

面對美國圍堵，華為再闢蹊徑。華為數字能源技術有限公司今日成立，註冊資本30億元人民幣（約36.3億港元），由華為技術有限公司100%全資持股。公司經營範圍包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

據天眼查顯示，華為數字能源技術有限公司今日成立，由華為技術有限公司100%控股，法定代表人為華為現任副董事長、輪值董事長胡厚崑。

華為數字能源技術有限公司的業務包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

環球網指，從經營範圍來看，華為在智能汽車領域的探索還在繼續。

日前，華為數字能源技術有限公司總裁侯金龍在第十五屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會上表示，碳中和已經成為全球的共識和使命，帶來巨大挑戰和商機。華為數字能源將繼續聚焦電力電子技術和數字技術兩大領域，將瓦特技術、熱技術、儲能技術、雲與AI技術等融合創新，打造智能發電、智能儲電、智能配電、智能用電的解決方案，融合能量流和信息流，助力構建以新能源主體的新型電力系統。

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責任編輯：尹航

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