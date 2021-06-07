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台灣新增211宗本土確診 三級警戒延長至6.28

社會熱點 15:32 2021/06/07

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台灣近日疫情居高不下，今日新增214宗確診，包括211宗本土個案以及3宗輸入個案，今天起不再公布校正回歸個案。當局宣布，延長三級警戒管制兩周至6月28日，全台各級學校也配合停課至暑假。

新增個案中，以新北市82宗最多，其次為台北市60宗，苗栗縣45宗，彰化縣8宗。台灣新增26人死亡，累計286人因新冠肺炎病逝。

本土個案數降低，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中說，個案數確實看起來較少，但不排除與假日篩檢數較低有關，呼籲民眾勿輕忽。

全台各級學校停課至暑假

陳時中表示，全台三級警戒期間，全台餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，呼籲民眾少去多買、一次購足。陳時中提醒，現在是防疫關鍵時刻。

陳時中表示，民眾外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反者，將不再勸導，直接開罰；結婚不宴客，喪禮不公祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入；關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

台灣教育部宣布，大學入學指定科目考試將延期至7月28日至7月30日，以最高防疫規格進行，調降每間考場人數至20人，確保考生間距達1.5米。

此外，行政院長蘇貞昌表示，日本捐贈的124萬劑阿斯利康新冠疫苗，會讓75歲以上長者優先接種。另外，上月底運到台灣的首批15萬劑莫德納疫苗，預料今日完成檢驗，當中7萬劑最快周三開始，優先為醫護人員接種。

疫情嚴峻，台灣中央流行疫情指揮中心在5月15日將雙北疫情警戒提升至第3級，5月19日起第3級警戒擴及全台。因應疫情居高不下，指揮中心在5月25日延長第3級警戒到6月14日。行政院今天宣布再延長兩周到6月28日。

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責任編輯：蒯宇澄

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