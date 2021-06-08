解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊（第四版）

▲ 中方回應美議員乘C-17軍機訪台：強烈讉責 提嚴正交涉

美國3名參議員周日（6日）乘美軍C-17運輸機訪問台灣，為美軍戰略運輸機首度降落台北松山機場，此舉被指觸中國大陸底線。在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（7日）在例行記者會答問時回應此事，表達堅決反對和強烈讉責，中方並就此提出嚴正交涉。而中國國防部亦於周二（8日）回應事件。

(新增二至四段解放軍回應)

國防部發言人吳謙周二（８日）回應此事時表示：

美國議員搭乘軍機訪台，利用台灣問題搞「政治秀」挑戰一個中國原則，妄圖達到所謂「以台制華」的目的，這是非常惡劣的政治挑釁，我們對此表示堅決反對。 必須指出，美方的這種行徑嚴重違反聯合國2758號決議和國際社會關於一個中國的共識，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的全體中華兒女的根本利益，是極不負責任的，也是非常危險的。民進黨當局「挾洋自重」，置台海和平與民族大義于不顧，最終必將玩火自焚。 我們要求美方立即停止與台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。祖國必須統一，也必然統一。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。

而周一的中國外交部例行記者會上，有記者提問，三名美國參議員乘坐美國空軍飛機到訪台灣，外交部對此作何評論？

汪文斌表示，美國會有關議員訪問台灣並會見台灣地區領導人，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個《聯合公報》的規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。他又指：

我們敦促美方把堅持奉行「一個中國」政策的表態落到實處，切實恪守「一個中國」原則和中美三個《聯合公報》的規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關系和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

C-17是美軍王牌運輸機 首降台北松山機場

美3議員乘軍機閃電訪台 前所未有舉動碰大陸底線（多圖，有片）

國務院台灣事務辦公室也於7日以發言人馬曉光答記者問的名義表示，要求美國停止和台灣任何形式的官方往來和「軍事聯繫」。

美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）及昆斯（Christopher Andrew Coons）周日（6日）搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，當天上午7時19分已經抵達松山機場。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這是美國會議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松山機場，也是松山機場首度有美軍的戰略運輸機到訪。台灣的「外交部」部長吳釗燮到機場接機。

美軍戰略運輸機首降落台北松山機場

議員達克沃絲抵步後表示，經過她們與美國白宮相關討論後，她宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。

美方訪團一行然後旋風式訪問台灣3小時，基於防疫考量，活動範圍僅限於松山機場指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。而蔡英文早上8時30分會晤了訪團。

蔡英文在會面中，稱「感謝拜登政府伸援」，將台灣列入第一波美國對外疫苗分享名單，形容「疫苗對台灣是及時雨」。

美方行為 被指觸碰大陸領土主權紅線

中方多次明言，有關台灣等議題就是美國不得碰觸的大陸紅線。中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今年二月會晤美國高層前曾表示，主權和領土完整問題，關乎中國核心利益與民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的。

美軍機降落台北 環時懟美台：當心切香腸切到手指（多圖，有片）

【中美科技戰】拜登踩油搞美國芯片 中國更要小心

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

