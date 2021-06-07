▲ 美贈台灣75萬劑疫苗有盤算？防反蔡英文變反美

美國跨黨派聯邦參議員周日（6日）上午7時19分搭乘美軍C-17運輸機飛抵松山機場，宣布捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，但沒有宣布何時到貨。訪團旋風訪問3個多小時後回南韓，轉而搭乘民航航班返美。有台灣專家認為，美方此舉背後有地緣政治盤算。

新加坡《聯合早報》分析，美日相繼捐贈台灣疫苗，也是為蔡政府的防疫和疫苗策略引發民怨解圍，避免反蔡政府情緒變成「親中反美」。這場針對中國大陸的「疫苗外交戰」揭開序幕，各方比的是救命救急和贏得人心的軟實力。

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台灣師範大學東亞系系主任兼政治研究所所長林賢參指出，美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）已宣布，預計明年年底前提供亞洲10億劑疫苗，言明要應對中國大陸日益擴張的疫苗外交。

美日都出手 為蔡英文「解圍」

他說，「最近美日都看到台灣內部蓄積不滿蔡政府情緒，擔心這種情緒繼續發酵，會從反蔡政府、反綠營，演變成『親中反美』。民眾看見大陸熱心捐疫苗，對中美好感難免此消彼長，甚至遷怒美日幫得太少太慢。這場疫苗外交戰剛開打，大陸目前領先，但美日已經意識到，救命救急的軟實力比經濟力量更深入人心。」

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，「蔡政府拒絕普篩、疫苗採購不足，並阻撓地方政府、企業界和慈善團體自救買疫苗，已引起民眾怨聲載道。此外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑上月底發表卸任演說時，稱美方不急於提供台灣疫苗，讓民眾傻眼。因此，這場疫苗外交戰，也同時要為蔡英文政府和美國對台形象解圍。」

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責任編輯：鄧國強

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