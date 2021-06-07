  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「天問一號」首發著陸區高清照  揭秘火星「烏托邦」面貌

國情動向 18:59 2021/06/07

分享：

「天問一號」首發著陸區高清照  揭秘火星「烏托邦」面貌

中國火星探測器「天問一號」上月15日7時18分，成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區；歷經23天探測，今天（7日）傳回首批著陸區的高清照片。相片由「天問一號」環繞器拍攝，鳥瞰平原廣濶平原、並且看到地面的「祝融號」火星車。

此前「天問一號」公布影像都是模擬圖，而「祝融號」火星車滑動到地面的真實照片，則看到火星的地貎範圍不多。

【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）

天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）

根據國家航天局最新發布照片，火星探測「天問一號」任務著陸區域高清圖完整曝光，照片由「天問一號」環繞器拍攝、俯瞰烏托邦平原，位於地面的「天問一號」著陸的平台、「祝融號」火星車、以及周邊區域情況清晰可見。

「天問一號」環繞器鳥瞰烏托邦平原

澎湃新聞網報道指出，整組照片來自天問一號環繞器高分辨率相機，於6月2日18時拍攝。圖像右上角有兩處明顯亮斑，靠上的亮斑由兩個亮點組成，較大亮點為天問一號著陸平台，較小亮點為「祝融號」火星車。

截至6月6日，「祝融號」火星車在火星表面工作23天，工作任務有環境感知、火面移動、科學探測，所有科學載荷設備全部開機作業，獲取科學數據。環繞器運行在周期8.2小時的中繼軌道，為火星車科學探測提供中繼通信。

根據美國之前火星車收集的數據顯示，火星地表環境惡劣，大氣主要成分是二氧化碳，佔比達95.3%，其餘大氣成分有微量的氮氣、氬氣、氧氣、水汽等。由於大氣稀薄，太陽能量留不住，導致火星表面的溫度低到了零下55攝氏度。如果沒有穿宇航服，人類在火星上的生存時間不超過2分鐘。

【天問一號】美國做這件事用了32年 中國打算一氣呵成

天問一號被火星捕獲影片曝光 從火星白晝飛入黑夜

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）
2021/05/19
【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）
天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）
2021/05/15
天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）
「天問一號」最快明日著陸火星 關鍵9分鐘將決定成敗
2021/05/14
「天問一號」最快明日著陸火星 關鍵9分鐘將決定成敗
「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣（組圖）
2021/03/04
「天問一號」影到高清相片 火星表面是這樣（組圖）
天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）
2021/02/24
天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）

你可能感興趣

【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）
21:05 2021/05/19
【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）
天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）
13:12 2021/05/15
天問一號著陸火星 習：邁出中國星際探測重要一步（有片）
「天問一號」最快明日著陸火星 關鍵9分鐘將決定成敗
21:24 2021/05/14
「天問一號」最快明日著陸火星 關鍵9分鐘將決定成敗
航天科技 創新科技及應用 科技戰 相機 火星 中國

上一篇文章

反外國制裁法草案二審稿 提請人大常委會審議

下一篇文章

美贈台灣75萬劑疫苗有盤算？防反蔡英文變反美
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？