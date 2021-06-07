▲ 潘美辰赴大陸打新冠疫苗 讚那裡醫師好專業（有片，多圖）

台灣歌手蕭敬騰6月2日接種大陸國藥疫苗後，另一台灣歌手、近年事業重心往對岸轉移的「天后」潘美辰，日前也分享自己在大陸接種疫苗的影片，過程中不停稱讚醫師很專業，並表示打完沒有任何副作用。

潘美辰4日在微博貼出影片，畫面中可見她戴墨鏡和鴨舌帽，在醫院等待施打疫苗，並問大家，「你們打疫苗了嗎？」

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後來按照程序，總算輪到她了，過程中醫師細心講解，打完疫苗後，她分享心得：「醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。打的過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。

影片曝光後，引起網友熱議，「要好好照顧自己喲」、「姐姐最勇敢了」、「確實現在打疫苗也很放心」。

51歲潘美辰出道30多年，以《我想有個家》一曲廣為人知，發行多張專輯獲獎不少，很有才華的她不僅會創作，還會樂器演奏，除了台灣，在中國、新加坡、馬來西亞等也享有知名度，近年則將事業重心放在大陸。

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責任編輯：鄧國強

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