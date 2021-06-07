反外國制裁法草案二審稿 提請人大常委會審議

新華社報道，十三屆全國人大常委會第二十九次會議，今日在北京舉行第一次全體會議。會議聽取全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀有關《反外國制裁法（草案）》審議結果的報告；憲法和法律委員會認為有關草案比較成熟，建議提請本次常委會會議審議通過。

報道指出，一段時間以來，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆涉港等各種藉口，對中國進行造謠污衊和遏制打壓，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政。

報道續稱，為堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治，今年以來，中方多次宣布對有關國家的實體和個人實施相應反制措施。有建議認為，國家有必要制定專門的反外國制裁法，為中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。法工委起草並形成有關草案。

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而十三屆全國人大四次會議批准的《全國人民代表大會常務委員會工作報告》，也在「今後一年的主要任務」中明確提出，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

今年4月，全國人大常委會委員長會議提出立法議案，人大常委會第二十八次會議對反外國制裁法草案初次審議。常委會組成人員普遍贊成制定反外國制裁法，同時意見完善。全國人大憲法和法律委員會修改完善草案，向全國人大常委會第二十九次會議提出審議結果報告和草案二次審議稿。

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責任編輯：林佩怡

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