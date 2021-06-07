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網傳上海復旦大學血案 教師疑不滿遭解聘捅死同事

社會熱點 21:43 2021/06/07

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據上海公安局文化保衛分局通報，當地一間大學今日（7日）下午發生一宗持刀傷人案，一名39歲男教師，因工作關係懷恨在心而行兇，其49歲男同事死亡。疑犯已被刑事拘留。

網上流傳，涉案大學是復旦大學，疑犯傳出不達標被解聘，而死者是數學學院黨委書記。有關消息未被證實。

警：疑犯因工作懷恨在心

上海警方通報，今日下午2時52分，楊浦區邯鄲路某大學發生一宗持刀傷人案件。疑犯是39歲姜姓教師，死者是49歲的王某，「經初步審訊，姜某自述因工作關係對被害人懷恨在心，故對其實施侵害」。案件正在進一步偵辦。當局未有透露更多細節。

據指，邯鄲路上的大學只有復旦大學。另網傳一張截圖顯示，有人指「數學學院黨委書記在辦公室被另外一個老師用刀捅死」、「這名引進人才，約定六年為期考核科研任務，不達標就解聘，黨委書記代表學院宣布解聘決定。被割喉，當場死亡」。有關消息未獲官方證實。另網上流傳片段可見，疑犯被捕時滿身血跡，並向警員聲稱自己受到陷害、很多惡劣待遇。

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胡錫進：強烈譴責

《環球時報》總編輯胡錫進在微博上表示，無論是出於什麼原因，都要在第一時間強烈譴責「上海市楊浦區邯鄲路某大學」（復旦大學的地址是該路220號）教師姜某持刀殺害同事王某的惡毒行徑。

他指，大學有申訴渠道，即使無法滿足某個訴求，「這當中的差距與殺人的罪惡也決形不成等值關係」。又指兇殺案的發生情形千差萬別，但社會的價值判斷決不能分散，殺人者必須在遭到無情審判的同時亦被千夫所指。

責任編輯：林佩怡

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