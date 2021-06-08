布林肯暗示美台貿易協定談判或恢復：架構對話正在或將展開

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日透露，對於美台雙邊貿易協定（BTA），正在或即將就部分架構協定展開對話，「這些對話應該已經開始了」。但他沒有顯示出任何想要達成台方一直尋求的全面貿易協定的意願。分析指，布林肯此番言論透出訊號，表明拜登政府可能推動貿易與投資框架協定(TIFA)談判，這將引來中國大陸的反彈。

布林肯：對話應該已經開始了

據路透社報道，布林肯周一出席眾議院外交委員會關於國務院年度預算聽證會時，被問及拜登政府對美台雙邊貿易協定（BTA）的立場。布林肯稱，此問題要去向美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）了解。但他透露正在或即將就部分架構協定展開對話，「這些對話應該已經開始了」。

美國貿易代表辦公室(USTR)發言人回應稱，美國認為繼續加強與台灣的雙邊貿易關係很重要，但補充說，「目前沒有會議要宣布。」台灣駐美代表蕭美琴表示，正在努力中。

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據台媒早前報道，TIFA談判是由美國貿易代表辦公室主責，且由副貿易代表領軍，先前因美豬、美牛議題，會談停擺超過四年，最後一次召開時間為2016年10月。台灣政府評估，對台灣而言，爭取台美TIFA重啟對話，比台美洽簽BTA更有機會，未來有可能TIFA重啟對話比洽簽BTA先行。

分析指華府或推動TIFA談判 或招大陸批評

對於布林肯的言論，美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀(Bonnie Glaser)表示，這是一個訊號，表明華盛頓可能推動與台灣恢復自奧巴馬政府以來從未舉行過的TIFA談判。不過，她表示，拜登政府可能尚未決定是否在與台灣達成雙邊貿易協定方面邁出更大的一步。

葛來儀稱，拜登政府的高級官員一直鼓勵戴琦舉行一輪TIFA談判，台灣方面也渴望盡快談判。而中國大陸方面可能會批評恢復TIFA談判，因為擔心最終可能導致雙方簽署自由貿易協議，並鼓勵英國等其他國家與台灣展開貿易談判。

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責任編輯：尹航

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