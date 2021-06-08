【新冠肺炎】惠州無預警「半封城」 大灣區抗疫戰升級

廣東新增19宗新冠肺炎本土個案，儘管沒有惠州沒有病例，但當地突全面提高防疫戒備，實施類近「半封城」的措施。惠州周一（7日）深夜通報，離城出省需持72小時內核酸陰性證明，同時要求全市停止非必要聚集活動。社交媒體上有惠州民眾指，惠州機場直飛航班已取消。

惠州市防控新冠肺炎疫情領導小組辦公室發出的第11號「關於進一步強化疫情防控工作的通告」，提出10項防措施；其中要嚴格人員流動管理，敦促市民群衆非必要不離惠、不出省，如確有需要，離城出省者須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

值得注意的是，廣州等地此前執行離城出省限制時，並非即時執行，通常是在執行的大約前一天公布；但惠州今次通告，沒提出相關的寬限期，相信是即時執行。

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通告要求，各級黨政機關、企事業單位、學校和旅行社等帶頭落實非必要不離惠、不出省要求。

離城需有72小時無染疫症明

惠州又嚴格實施交通出行防控管理。公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通站場要加強人流引導，避免人員集聚；各類公共交通要落實體溫檢測、亮碼出行、嚴禁紅黃碼人員搭乘等防控要求。

惠州重申要嚴格隔離管控，接受集中隔離、居家隔離人員不得擅自外出，居家健康監測人員非必要不外出、不參加聚集性活動、不進密閉場所，嚴格遵守各項管控要求，積極配合健康監測等工作，如違反相關規定引發疫情傳播風險的，將依法追究法律責任。

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嚴格管控公共場所方面，卡拉OK、電影院、健身房、室內遊泳館、酒吧、洗浴中心、景區內陳列館、展覽館等密閉場所按接待能力的50%實行限流。全市景區按接待能力的75%實行限流。培訓機構停止線下教學。

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而市內餐飲場所提倡打包，堂食按接待能力的75%實行限流。

同時，全市嚴控聚集性活動，全市停止非必要聚集活動，嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議、培訓、活動盡量采取線上方式，盡量減少線下大型活動。

全市停止非必要聚集活動 鼓勵外賣

當局還提出全民檢測的要求，請市民群衆積極配合大規模核酸檢測，確保應檢盡檢，不漏一人。

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廣東省衛健委微信公眾號周二（8日）披露，廣東省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，全部來自廣州；另有本土無症狀感染者轉確診病例9例，兩者合共19宗。

國家衛健委官網發布，31個省區市7日新增新冠肺炎確診病例33例，其中境外輸入病例14例（廣東3例，內蒙古2例，上海2例，福建2例，北京1例，天津1例，江蘇1例，四川1例，雲南1例），本土病例19例（均在廣東）。

責任編輯：鄧國強

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