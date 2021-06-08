【中美角力】美與盟友商對北京冬奧立場 布林肯稱或數周內有進展

▲ 布林肯稱正與盟友討論如何對待北京冬奧

對美國政界抵制北京冬奧的呼籲，國務卿布林肯周一（7日）表示，美國正與盟友密切協商，了解共同關心的問題，將會對冬奧採取一致立場，這比美國單打獨鬥來的更有效率。拜登政府至今未就是否抵制冬奧表態；北京則多次批評抵制只會 損害運動員利益，並指多國政府、國際奧委會已表明反對。

布林肯在國會聽證會上回答有關問題，稱正嘗試探討共同立場，但仍未提到抵制。他又說：「未來數周將會有更多訊息」。

美國政界正就該事向拜登政府施壓，共和黨人要求徹底抵制，原因是中國政府違反人權。民主黨籍眾議長佩洛西近日發表聲明，作出同樣呼籲。加拿大總理杜魯多隨後響應，指北京冬奧為各國就人權問題向中國施壓提供契機。

在北京， 外交部發言人汪文斌周一表示， 將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，中方敦促美、加有關人士停止利用奧運搞政治操弄，不要站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。中方堅決反對美加領導人借所謂人權問題攻擊中國、干涉中國內政。

汪文斌又列舉美國對 印第安人、黑人的歧視和壓迫，以及加拿大對原住民實行強制同化政策，造成大量兒童死亡的事件，指美加不正視自身嚴重的人權問題，卻編造藉口抹黑、攻擊中國人權狀況，充分暴露了美加在人權問題上，一貫的雙重標準和操弄人權問題服務自身私利的政治算計。

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責任編輯：陳建錫