  • 32°C
香港時間 : 2021608日 (二) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美與盟友商對北京冬奧立場 布林肯稱或數周內有進展

國情動向 11:44 2021/06/08

分享：

布林肯稱正與盟友討論如何對待北京冬奧

對美國政界抵制北京冬奧的呼籲，國務卿布林肯周一（7日）表示，美國正與盟友密切協商，了解共同關心的問題，將會對冬奧採取一致立場，這比美國單打獨鬥來的更有效率。拜登政府至今未就是否抵制冬奧表態；北京則多次批評抵制只會損害運動員利益，並指多國政府、國際奧委會已表明反對。

布林肯在國會聽證會上回答有關問題，稱正嘗試探討共同立場，但仍未提到抵制。他又說：「未來數周將會有更多訊息」。

美國政界正就該事向拜登政府施壓，共和黨人要求徹底抵制，原因是中國政府違反人權。民主黨籍眾議長佩洛西近日發表聲明，作出同樣呼籲。加拿大總理杜魯多隨後響應，指北京冬奧為各國就人權問題向中國施壓提供契機。

在北京，外交部發言人汪文斌周一表示，將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，中方敦促美、加有關人士停止利用奧運搞政治操弄，不要站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。中方堅決反對美加領導人借所謂人權問題攻擊中國、干涉中國內政。

汪文斌又列舉美國對印第安人、黑人的歧視和壓迫，以及加拿大對原住民實行強制同化政策，造成大量兒童死亡的事件，指美加不正視自身嚴重的人權問題，卻編造藉口抹黑、攻擊中國人權狀況，充分暴露了美加在人權問題上，一貫的雙重標準和操弄人權問題服務自身私利的政治算計。

佩洛西籲抵制北京冬奧　趙立堅︰美式鬧劇不會得逞

習近平與國際奧委會主席通話 有信心北京冬奧如期舉行

反擊英美德召開涉疆會議 華春瑩盤點3國人權黑歷史

責任編輯：陳建錫

地緣政治 歧視 外交 人權 運動 運動員 內政 運動 加拿大 美國民主黨

上一篇文章

中方批美「疫源調查」有罪推論 美媒再這樣提「洩毒論」

下一篇文章

布林肯暗示美台貿易協定談判或恢復：架構對話正在或將展開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）