▲ 中方批美「疫源調查」有罪推論 美媒再這樣提「洩毒論」

美國總統拜登（Joe Biden）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日先後就新冠肺炎疫情源頭調查表態，中美疫源調查角力再燃火苗。中國外交部發言人汪文斌伊拉克戰爭作比喻，批評美方把疫源矛頭指向中國是「炒作」和「有罪推論」。

在此繁感時刻刻，華爾街日報引述相關機密文件的人士稱，美國政府國家實驗室就新冠疫情起源，得出一個觀點，稱新冠病毒從中國武漢一個實驗室泄漏的假說是有可能成立的，值得進一步調查。

汪文斌7日（周一）在中國外交部例行記者會中回應說，疫情溯源是科學問題，不該被政治化，並指世界衛生組織（WHO）專家已有明確結論。

汪文斌以美調查伊拉克大殺傷力武器 作比喻

他並話鋒一轉提及2003年伊拉克戰爭，指美國當年不顧聯合國監核會（UNMOVIC）向安理會提交關於伊拉克並未擁有大規模殺傷性武器的報告，「欲做有罪推定」，指示情報部門調查並拋出「基於假設而非證據的指控」並見諸媒體，「大肆炒作」伊國威脅。

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汪文斌說，「今天我們看到的是，美國在溯源問題上甩鍋推責的行徑，同當年編造伊拉克擁有大規模殺傷性武器這種謊言的行徑如出一轍」，應引起國際社會警惕。

他表示，中方敦促美國採開放透明態度，承擔自己應盡的責任，邀請世衛專家到美國去做溯源研究。

華爾街日報引美報告 再提武漢實驗室洩漏可能性

不過，華爾街日報最新報道指，美國政府國家實驗室關於新冠疫情起源的一份報告，得出了一個觀點，認為新冠病毒從武漢一個實驗室洩漏的假說是有可能成立的，值得進一步調查。

報道指，這項研究是由加利福尼亞州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）2020年5月籌備的，美國國務院在特朗普政府任期的最後幾個月調查疫情起源時，借鑑了這項研究。

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一名參與美國國務院此次調查的前任美國政府官員表示，該研究報告有影響力。

美實驗室不回應報告內容 指報告仍保密

報告觀點通過了美國情報機構的程序後，今年1月15日以一份資料概覽（fact sheet）公布，這份資料概覽列出了認為新冠疫情可能源於一場實驗室事故的一系列間接理由，其中包括這樣的論斷，「美國政府有理由認為，武漢病毒研究所內部的數名研究人員在2019年秋天生病」，症狀與2019冠狀病毒病或季節性流感相符。

不過，勞倫斯利弗莫爾一位發言人對於這份報告不予置評，該報告仍然處於保密狀態。

責任編輯：鄧國強

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