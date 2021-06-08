15歲少年嗜吃炸雞出事 膽囊生逾百顆「黑珍珠」

杭州市蕭山區15歲少年小嵐（化名）從小嗜吃炸雞，可謂「無炸雞不歡」，結果導致膽囊長滿結石。醫生為他進行膽囊切除手術後，在他的膽囊中發現超過100顆如黑珍珠的膽結石，畫面相當驚人。

小嵐身高1.6米，體重80公斤，是家中獨子，備受寵愛，家人也慣著他想吃什麼就吃什麼。自今年2月起，小嵐每次進食炸雞後都感到腹痛，家人本以為是腸胃炎，但症狀持續到5月，吃藥打針後依然沒有好轉才就醫。之後循醫生建議做腹部X光檢查，才發現腹痛原因是膽囊內結了大量的結石。

正常膽囊壁應如紙片一般薄，如今小嵐的膽囊壁卻已長到3厘米厚，必須動手術切除膽囊。在取出腫脹的膽囊後，竟從裡面取出100多粒如奶茶珍珠大小的膽結石，包括醫生在內都大吃一驚。

膽結石問題在中國有年輕化趨勢

事實上膽結石問題在中國有年輕化趨勢，幫小嵐進行膽囊切除術的醫生在前一個月，替另一位14歲少女進行相同手術。少女小虹（化名）生活作息不規律，不吃早餐，又經常熬夜晚睡。今年初開始感到胃痛，尤其是進食油膩食物後胃痛更劇烈。去醫院檢查才發現膽囊發炎，經醫生各項評估後開刀切除膽囊，從裡面取出一個直徑2厘米如紅棗一般的結石。

醫生指出，年輕人的膽結石相比成年人而言，症狀通常更隱蔽，但亦有跡可循。相比腹痛，膽囊痛的位置會是在右上腹，屬於陣發性疼痛，通常是吃完油膩食物後容易出現，右肩和背部也常會跟著疼痛。還有吃完油膩食物後，出現腹部隱隱作痛、飽脹和打嗝的情況，也可能是症狀之一。

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責任編輯：易燕丹

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