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深圳二手房市場遇冷 業主額外10萬元獎中介促成交

經濟脈搏 12:07 2021/06/08

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深圳樓市調控重招成效顯現，5月新房和二手房成交量大跌。有業主為促成交易，不僅負擔本由買家支付的佣金，還額外掏10萬元「辛苦費」給中介。深圳中原研究院判斷，目前深圳二手市場依然處於政策消化期，短期內將持續低迷。

5月二手房成交量回到10年前

自2月深圳推出指導價機制後，深圳二手房掛盤房源增加，成交周期明顯拉長。深圳住建局數據顯示，5月深圳新房住宅成交2,677套，按月跌23.6%，成交量降至近一年最低值；二手住宅過戶套數為3,027套，按月跌37.9%，成交套數為2020年3月以來新低。

在深圳二手房市場，月度成交量5,000套為「紅線」，跌破3,000套為冰點。貝殼研究院數據顯示，近十年深圳二手房月度成交在3,000套以下的情況僅出現過12次，最近3次均在春節期間。上一次常規月度成交量跌破3,000套為2011年12月。

深圳房地產中介協會研究人士表示，隨著二手房市場的持續低迷橫盤，部分掛盤業主報價已出現明顯松動，原熱點片區如南山區南頭街道的部分樓盤報價相比新政前已下調20%，但仍無人問津。這意味著，市場仍處價格修正與調整階段。

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具體來看，福田某售價約1,400萬元的樓盤拋售，價格比指導價新政之前下降60萬元。此外，業主還願出1%的佣金，並單獨給中介10萬元辛苦費。一名南山觀海台業主在一個月內3次下調掛牌價，降價120萬元；一名金麗豪苑業主調價50萬元未能成交。

深圳中原研究院判斷，近期新房住宅供應逐漸回升，預計新房過戶套數會出現回升。由於二手市場的主流置業者依然是貸款置業者，二手住宅首付增加的資金短期內難以解決，目前深圳二手市場依然處於政策消化期，短期內將持續低迷。

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責任編輯：尹航

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