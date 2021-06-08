【大灣區】中規院報告：港深穗各有優勢 仍需解決這3項難題

中國城市規劃設計研究院周日（6日）發表《粵港澳大灣區高質量發展指數報告》指，大灣區的人口與經濟高度集聚，已超過東京灣成為亞洲最大城市連綿體。香港優勢在於金融與國際化服務，深圳以創科引領發展，廣州各領域位居前列，但同樣正面對核心技術受制約、生態和公共服務系統脆弱等問題。

報告指，大灣區是全球人口密度最高的城市群之一，呈現出獨特的「高密度、強流動、多樣性」的特徵，民營經濟成為發展主力，人員、資本、信息、貨物等各類要素的高強度流動特徵形成區域緊密的網絡協同關係，極大提升了科創活力;「一國兩制」、三種貨幣、三個關稅區，塑造了大灣區最特殊、最稀缺的制度環境，特別行政區、社會主義先行示範區、自貿區等多元政策創新平台，提供了功能多元化與成本差異化的創新土壤。

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香港以突出的金融與國際化服務水平，優質的生態環境和人文服務，佔據領先地位。深圳以創新科技引領高質量發展，南山、福田的部分街道表現突出。廣州在各維度專項排名中均位居前列，核心功能在街鎮尺度呈現「多中心」分散佈局的特徵。上述三地正在以「港澳系」、「環深系」、「廣佛系」強化三體的作用，形成更為緊密的協同發展格局。環境風景、人文服務、交通互聯、開放包容、創新活力、產業發展等維度形成了六維網絡，正引導大灣區高質量發展。

基礎科研受制約，面臨缺芯少鏈困境

報告同時提出大灣區發展面臨的三大難題，分別是要素的高密度帶來巨量規模效應的同時，也導致生態環境退化和公共服務超載的脆弱性；在既有的全球化分工體系下，由於基礎科研與核心技術的制約，大灣區也面臨缺芯少鏈的困境；制度多樣性的勢差，也構築了阻礙區域要素流動的無形的「牆」。

中規院院長王凱表示，大灣區擁有開放包容的制度優勢，擁有科技創新的優勢，承擔著國內國際鏈接樞紐的重要功能，在高質量發展中發揮著先行示範的重要作用。同時，它中國高密度背景下典型的城市群代表，是引領中國高質量發展的戰略性區域。

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責任編輯：陳建錫