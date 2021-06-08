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【廣州疫情】夫婦隱瞞去過疫區餐廳 十日後排查被揭全家6人染疫

社會熱點 13:13 2021/06/08

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【廣州疫情】夫婦隱瞞去過疫區餐廳 十日後排查被揭全家6人染疫。（資料圖片）

廣州新冠肺炎疫情仍在燃燒，本土個案未斷䌫。全民防疫之際，廣州南沙區珠江街道嘉安花園一對夫婦日前到高風險區用餐，染疫後把病毒傳給家人，結果一家6口齊中招，但值得注意是，夫婦未曾在社區登記中，報告過中高風險區、有瞒報之嫌，直到疾控人員進行防控排查時才發現他們受感染。

廣州疫情防控新聞發布會日前通報指，南沙區新增6宗感染者，為珠江街道嘉安花園張某夫婦及家人。

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新京報等內地媒體指，根據通報，張某夫婦曾在5月25日到荔灣區鵝公村餐廳就餐。根據官方資料，荔灣區鵝公村餐廳位於已納入高風險地區的中南街道。

一家6口年齡介乎1至52歲

但張氏夫婦事後一直未曾在社區登記。上報去過中高風險區；珠江街道辦稱，直到6月4日，疾控人員進行防控排查時才發現張某夫婦感染。而張氏夫婦另外4名同住家人，其後也證實中招，即一家6口都染疫。

據了解，6人年齡介乎1至52歲，其中三人是無症狀感染者。

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【新冠肺炎】大灣區抗疫戰升級 中山緊接廣州全民病毒檢測

【廣州疫情】一生一次經歷？學子穿「生化服」參高考 醫院變試場（多圖）

南沙區委常委、常務副區長謝明稍早前表示，本月4日當晚即對整個嘉安花園馬上採取了封閉管理措施，要求所有居民嚴格居家，足不出戶，並且每日做一次核酸檢測。此外，當局還會進行環境採樣以及消毒措施，並且馬上開展流行病學調查。

經過對陽性人員近14天活動的排查，初步甄別出密接者93人，次密接者280人，人員均已經按照管控的要求進行了集中隔離，重點場所已經進行了採樣和消毒。6日下午，南沙區已完成了對嘉安花園和重點區域4327人次的核酸採樣工作，同時啟動全區全員核酸採樣檢測工作。

【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫  主診醫生發現一重要現象（多圖）

【廣州疫情】方艙實驗室啟用 日均檢測12萬樣本（組圖）

責任編輯：鄧國強

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