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澳媒：澳洲人不懂與中國戰爭的可怕 最終或接受屈辱條款

國情動向 13:17 2021/06/08

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在莫里森政府領導下，中澳關係近期每況愈下

澳洲政府早前表態支持台灣，並揚言會介入可能爆發的台海衝突。政論雜誌《獨立澳洲》（Independent Australia）文章指，中國是了解戰爭代價的國家，澳洲卻幾乎無人對與中國發生戰爭的後果有真正的概念，「最終我們將不得不接受屈辱性的條款，就像鴉片戰爭中強加給中國人的屈辱性條款一樣」。

文章指，智庫蘭德公司（RAND Corporation）等多家機構，為戰爭進行多項模擬演習，暗示會澳洲將會失敗，最終澳洲可能要接受屈辱性的條款。在此情況下，政治圈內似乎愈來愈多的對華戰爭言論，理應讓所有澳洲人感到毛骨悚然。中國（以及俄羅斯）對美國構成威脅，不是因為他們做了甚麼，而是他們提供了一種可替代的並且愈來愈成功的發展模式，這威脅到美國的全球霸權。從根本上講，這就是美中緊張的癥結所在。

在中國崛起​​和美國衰落下，推翻中國或是後者的最後一搏。但在這場競爭中，取勝條件是不對稱的，中國只需做它數十年來一直在做的事情就能獲勝，而美國則必須迫使中國和俄羅斯屈服，這極不可能。澳洲的反華鹰派竭力把當前的局勢描繪成二元選擇：要麼向中國政府卑躬屈膝，要麼與美國聯手。

文章指，由於與美國結盟，澳洲對中國的言辭和政策都更激進了，但現在看起來，即使結果不符合澳洲的國家利益，澳洲也願意付出鮮血和財產的巨大代價以維持這種同盟。聯盟目的原本是實現國家安全，但如今目標和手段已經本末倒置，澳洲正違背他自身的最大利益。

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責任編輯：陳建錫

軍事衝突 軍事 地緣政治 外交 國際關係 戰爭 澳洲 兩岸關係 美國 台灣

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