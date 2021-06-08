【台灣疫情】程序方便兼距離近 湧大陸打疫苗人數急增

台灣獲得美國、日本捐款部分疫苗，但數量仍遠未足夠供全民接種。台媒報道，當地近期爆發的離境潮中，除了前往美國，還有相當數量是到大陸接種疫苗。台商會長徐正文稱，他認識的許多台商朋友最近都這樣做，一方面是大陸距離台灣更近，另一方面是程序上的方便，只要預約登記，就能免費接種。

徐正文稱，台灣疫情曾控制得較好，許多台商不想來回隔離，選擇留在台灣，但現在台灣疫苗不夠，飛美國距離較遠，所以過去大陸順便接種疫苗，其中多數人選擇到上海及廈門。上海市台協副會長李崇章則稱，臨時選擇去大陸的主要有三類人，一是在大陸有資產、條件好的，二是在兩岸都有工作機會的，三是留學生，「因為台灣現況如同自主隔離，短期內若看不到解封或有疫苗可打的契機，大陸目前生活秩序相對恢復正常、疫苗接種便利，就會成為誘因。」

▲ 上海4月起開放讓當地台灣人接種疫苗

李崇章又指，台生當中，除一部分返回或選擇到大陸讀書，也有人是在8、9月海外大學開學前，先到大陸接種疫苗。隨著大陸的國藥、科興疫苗獲得世衛（WHO）緊急使用授權後，這些原本想在台打BioNTech疫苗（復必泰）的學生，也將大陸種疫苗列為選擇之一。 台灣靜宜大學觀光系副教授黃正聰近日接受香港中評社訪問時表示，以常態來看，台灣人出境目的地仍以大陸和港澳為主，出境打疫苗的人，去美國的不一定比較多，還得看後續變化。

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責任編輯：陳建錫