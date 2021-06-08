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【新冠疫苗】疫苗為何打在手臂而非屁股？90%人或都不懂

社會熱點 14:05 2021/06/08

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全球各地強力推動新冠疫苗接種，希望盡早達到群體免疫、生活恢復正常。而當不少人擼起袖子去打針時，人們或許會問：為何疫苗多打在手臂上，而非屁股部位。答案不是免得尷尬，而是有醫學考量。

央視微博發短文解答了這問題：

很多人都感到奇怪，爲何疫苗都是打在胳膊上而不是屁股上？其實，這是因爲上臂三角肌血管少、肌肉發達、皮下脂肪層薄，離主動脈第一分支近，疫苗注射後能被及時吸收，快速進入循環產生免疫效應。而打在屁股上，會因爲脂肪層厚，血液循環差而降低疫苗吸收效率。

內媒《參考消息》則引美國《大衆科學》月刊網站5月24日發表題為「爲什麽我們在胳膊而不是臀部注射疫苗」的文章，也解釋了在手臂上注射大多數疫苗背後的科學道理。

手臂近淋巴結集中處  助疫苗起效

文章指出，大部分疫苗是注射在肌肉裏的，而有些疫苗比如輪狀病毒疫苗是口服的，還有些疫苗是皮下注射，比如麻疹、腮腺炎和風疹疫苗。

肌肉之所以成爲理想的疫苗接種部位，是因爲肌肉組織含有重要的免疫細胞。這些免疫細胞能識別抗原。

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肌肉中的免疫細胞倘識別出疫苗，就會將抗原傳給淋巴管，再由淋巴管將攜帶抗原的免疫細胞，傳遞給淋巴結。

淋巴結是人體免疫系統的重要組成部分，包含更多免疫細胞，能識別疫苗中的抗原，然後再開始制造抗體的免疫過程。

面積及體積 亦是選擇疫苗接種處因素

文章指，正因如此，很多疫苗之所以注射在胳膊肌肉的三角肌部位，是因爲這個位置接近腋窩下的淋巴結。當疫苗注射在臀部時，淋巴管無需長途跋涉就能抵達腹股溝部位的淋巴結群。

而另一個決定疫苗接種部位的因素是肌肉的體積。成年人和三歲以上的兒童往往是在上臂的三角肌部位接種疫苗。三歲以下的幼兒則在臀部注射疫苗，因爲他們的胳膊肌肉比較小，尚未發育好。

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責任編輯：鄧國強

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