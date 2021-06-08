【神州快訊】深圳聯合硬蛋學堂 計劃今年培養300名芯片人才

▲ 硬蛋學堂芯片應用技術首期公益培訓開班

全球芯片短缺，芯片核心技術成各國競爭焦點。中國芯片業要實現突破補足短板，其中「急補」的一味重藥，便是芯片人才的集納。深圳市人力資源保障局把芯片應用技術納入公益性職業技能培訓，聯合科通芯城集團旗下硬蛋學堂開展芯片應用技術人才培訓項目，探索搭建芯片人才培養的創新平台。6月5日，舉行芯片應用技術首期培訓開班儀式，力爭今年底能培養300名芯片應用工程師。

加大芯片應用技術人才培育

當前中國各類芯片人才緊缺，尤其是缺乏高端應用技能人才。市場分析指出，到2022年中國芯片專業人才缺口仍將近25萬。我國加大對各類芯片人才的培養力度，教育部也在主動佈局集成電路等戰略性新興產業發展相關學科專業。華南是中國主要的芯片消費區，加大芯片應用技術人才培育，有助於發展集成電路產業產業鏈，這對粵港澳大灣區打造國際科創中心，具有重要意義。

今次培訓課程為《基於Intel通用CPU芯片的AI模型開發、部署與優化及目標檢測應用開發》，共約50人參加，涵蓋機器人開發、高級QT、主板研發、軟件開發嵌入式等應用型多個崗位，覆蓋眾多芯片行業上下游產業鏈中的科技型企業。完成本次課程的學習，學員可以具備從零開始搭建AI模型訓練與部署的開發平台的能力，並將模型部署到Intel CPU上，满足边缘AI计算应用的需求。

英特爾（中國）有限公司深圳分公司總經理何佳衛介紹：「英特爾攜手科通，通過硬蛋學堂為國內芯片行業培養芯片應用技術人才，建立技術標準，開發課程，提供師資設備，實施培訓，考核及認證等，讓企業和人員掌握最前沿軟硬件技術。」

助力深圳打造全球芯片應用產業中心

深圳市政府出台了《關於印發進一步推動集成電路產業發展行動計畫（2019－2023年）》，明確提出實施芯片製造補鏈、高端芯片領航、第三代半導體培育、核心技術突破、平台服務增效、生態體系優化六大「強芯工程」。到2023年，深圳將建成具有國際競爭力的集成電路產業集群，支撐和引領全市戰略性新興產業高質量發展。

培育芯片專業人才是促進深圳市集成電路產業發展，引領新一輪全球新興科技與產業競爭的戰略核心。科通芯城集團董事長康敬偉透露，基於國家以及深圳市的芯片產業發展戰略，依託集團在芯片產業積累的資源優勢，專門建立硬蛋學堂，為國內芯片應用行業培養技術人才。目前公司正在參與深圳市芯片應用創新中心的建立。在深圳市政府促進教育界與產業界深度融合的政策支持下，硬蛋學堂通過人才培養，推動產業發展，助力深圳打造全球芯片應用產業中心。

引進全球領先技術 提供芯片應用設計方案

科通芯城集團是服務芯片產業的技術服務平台公司，與全球50%以上的高端芯片公司及眾多國產芯片企業達成代理協議，連接上游百家以上的全球高端芯片供貨商和下游數以萬家的智能硬件公司，提供芯片的應用設計方案和行銷服務。

康敬偉表示：「從中國半導體產業發展的背景來看，產教融合、協同培養才能突破芯片人才培養瓶頸。科通技術從芯片到應用解決方案, 為傳統芯片業務賦能。而硬蛋學堂，則基於集團在芯片產業的資源優勢，引進全球領先的技術，為國內芯片行業培養芯片應用技術人才，從而推動芯片應用產業的發展。」