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【廣州疫情】防疫遇暴力反抗！惡男圖用鐵叉戮警員 拒病毒檢測

社會熱點 15:42 2021/06/08

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廣州新冠肺炎疫情仍在蔓延，當局全面提升防疫工作，但過程中遭到個別民眾抵制和反抗、亦有人散播謠言或擾亂社會秩序。廣州警方通報多宗民眾不配合防疫的個案，當中有人逃離隔離地點。有人更手持鐵叉攻擊警員，抗拒接受病毒測檢，結果被警方制伏拘留。

廣州市周二（8日）召開疫情防控新聞發佈會，廣州市公安局黨委委員、副局長、新聞發言人楊炳升在會上通報，廣州警方近日依法查處6件違反疫情防控規定的案例。

依法查處不配合疫情檢測行為的案例

新冠肺炎確診者祝某，在5月25日探望父母（其父母在30日確診新冠肺炎）後出現咳嗽、發熱症狀，先後於6月2日、4日前往醫院就診，但未如實告知醫生近14日內的旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸以及到過疫情高發區的事實。直至6月6日祝某被採取隔離措施前，曾到訪多處公共場所，嚴重傳播新冠肺炎病毒，現因涉嫌妨害傳染病防治，已被公安機關依法刑事拘留。

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依法查處散佈謠言行為的2個案例

在打搫散佈謠言方面，警方通報，廣州某廣告有限公司的公眾號於6月2日發佈一則虛假信息，謠傳越秀礦泉瑤臺片區2名染疫人士帶病逃脫。公眾號負責人林某因涉嫌編造、故意傳播虛假信息，現被公安機關依法刑事拘留。

此外，5月31日，馮某虛構事實，編造室友染疫消息並發送給其胞姐。由於馮某曾於5月24日到訪姐姐住處，這個假消息造成當地相關防疫部門緊急採取防控措施。由於馮某此等行為引起群眾恐慌，致使各部門出動大量人力、資源處理，現被公安機關予以行政拘留處罰。

查處不配合疫情檢測行為的案例

廣州等地全面加快病毒檢測，但過程中遭遇不合作；其中6月6日，從化公安分局民警會同政府防疫人員，擬對某旅館住客肖某進行現場核酸檢測，但肖某拒絕配合。民警進一步勸說，後來在準備檢測時，肖某手持鐵叉暴力攻擊現場執法民警，被民警制服並將其帶回派出所接受調查。目前，肖某因涉嫌襲警，已被公安機關依法刑事拘留。

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另一方面，警方亦查處擅自離開封控區行為的2個案例。其一，根據5月29日廣州市新冠肺炎防控指引要求，荔灣區海龍街屬疫情防控區範圍，區內所有人員居家防疫，除維持日常生活的必須活動外，不得外出。惟居民吉某要求離開圍封區域，現場執勤民警多次勸阻不果後，吉某強行重開圍封關卡，毆打制止其衝卡的民警和輔警。目前，吉某因涉嫌襲警，被公安機關依法刑事拘留。

第二宗發生在6月7日，民警巡邏中發現有3名男子違反居家隔離防疫要求，外出釣魚。現時，3人已被公安機關予以治安處罰。

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廣州警方表示，對於編造、傳播、散佈謠言擾亂社會秩序，拒不執行甚至阻礙工作人員執行疫情預防和控制措施等行為，將依法追究其法律責任。

責任編輯：易燕丹

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