【廣東疫情】打完第一針仍染疫？專家指中國疫苗重在防發病

廣東疫情仍在延燒，有部分確診者在注射第一針新冠疫苗後仍感染，引發外界關注。專家解釋指，中國疫苗定位是二級預防，即是防發病，而非防感染，所以有些人打完疫苗也可能被感染。專家又指，接種疫苗一定會比沒接種好，打過疫苗的人體內有大量的免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎。

中國疫苗定位是防發病：染疫不致重症或死亡

據內媒報道，中國疾控中心研究員、世界衛生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴稱，打了疫苗還會感染的情況確實存在。

他解釋，疫苗的保護作用可以分為三級，一級預防是防感染，可以保護接種者不感染，這是最理想的；二級預防是防發病，或者說使輕症不變成重症甚至發展至死亡；三級預防就是哪怕感染了，有一點徵狀，但體內病毒量很少，很難傳給別人，即防傳播。

邵一鳴說，「我們現在疫苗定位是二級預防，保護率是針對發病的，不是針對感染的。所以會有一些人打完疫苗也可能被感染。」

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至於打完疫苗仍感染的概率，邵一鳴稱中國沒有大量的測試，據美國的測試結果，9000多萬人打完後大概9000多人還會感染，是萬分之一的概率，但這個統計不一定全。

邵一鳴強調，不管接種人群的免疫消退到什麼程度，打過疫苗的人跟沒有打過的人是完全不一樣的。打過疫苗的人哪怕抗體一點都測不出來了，他體內還有大量的免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎。「所以說接種疫苗一定會比沒有接種疫苗好。」

責任編輯：尹航

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