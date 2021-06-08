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環時：反制裁法應對美國「長臂管轄」 歐盟、俄羅斯早已這樣做

國情動向 16:41 2021/06/08

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中國《反外國制裁法（草案）》進入二審階段。官媒《環球時報》解讀指，美國國內的許多法律都有干涉他國內政的內容，歐盟、俄羅斯早已立法應對這類單邊制裁。該法將使中國在反干涉外國「長臀管轄」時提供法治支撐，同時或能對一些西方國家形成威懾作用，讓他們不敢輕舉妄動。

中國政法大學全球化與全球問題專家威凱指，美國等部分西方國家近年圍繞香港、新疆事務，對中國發起的所謂制裁愈來愈多，中方制定新法，為反制裁措施提供法律支持十分必要。他提到，美國許多法律均含有「長臂管轄」的內容，相關「武器庫」規模龐大。此前，歐盟已針對美國的制裁通過《歐盟阻斷法》，要求歐盟法人不得遵守列明立法以及據之做出的任何決定、判決或裁決，以此阻斷和抵消美國制裁措施對歐盟自然人和法人的適用效果。

針對美國的單邊制裁，俄羅斯在2018年也通過法例，允許終止或暫停與不友好國家或機構的國際合作，禁止或限制與不友好國家或機構進行產品和原料進出口貿易等。「既然一些國家聲稱一句本國法律對中國發起所謂『制裁』，那麼我們的反制裁措施也需要師出有名，有法可依。」戚凱指，中國的反外國制裁法非濫用權力，而是試圖對一些西方國家形成威懾作用，讓他們不敢輕舉妄動。但歸根結底，此類衝突還是要在以相互尊重為基礎的國際規則框架中解決。

現有法律手段未足應對單邊制裁

中國商務部去年至今，分別制定了《不可靠實體清單規定》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，均為應對外國濫用制裁的重要舉措，但仍屬於行政手段。中國社科院國際法研究所所長莫紀宏指，中國在日益複雜的國際環境中，還面臨更好運用法治方式應對單邊主義、保護主義，促進全球治理體系變革等課題。「以前講國內的涉外領域，通常是指經貿和外事。但現實中，個別國家經常以國家安全名義對別國企業進行打壓，僅靠經濟方面的法律不好應對。」

莫紀宏認為，面對新發展階段，中國實行更高水平對外開放的新要求，需要將涉外領域進一步拓展到國家安全、文化、社會等多個方面。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 全球化 內政 經濟 人權 產品 香港 環球時報 進出口

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